Nadie la para. Shakira finaliza el 2025 con un ímpetu que sorprende incluso a quienes han seguido su carrera desde el inicio. A sus 48 años, la barranquillera demuestra que el escenario sigue siendo su territorio natural y que la pasión con la que empezó hace más de tres décadas permanece intacta.

Con Las mujeres ya no lloran prometió la gira más ambiciosa de su vida… y no solo la está cumpliendo, la está superando. Todo comenzó el 11 de febrero en Río de Janeiro, donde abrió el tour con un show demoledor.

Un mar de voces coreando sus clásicos y una Shakira indomable, como loba recién salida de la jaula, dispuesta a devorarse la tarima, encendiendo a su manada con un fuego que no conoce descanso.

Vea: Así puede comprar regalos de Navidad sin afectar su bolsillo

Lo que comenzó como un plan modesto terminó por convertirse en un terremoto musical sin precedentes. ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ debía ser, inicialmente, una gira por arenas de Norteamérica, pero la realidad fue otra.

El gran impulso del álbum Las Mujeres Ya No Lloran, lanzado por Sony Music Latin, debutando en el número uno de Top Latin Albums y Top Latin Pop Albums, y el fenómeno viral de Soltera cambiaron las reglas del juego. En cuestión de meses, la artista vio cómo su nombre quemaba las listas, las redes, las plataformas y, sobre todo, la taquilla.

Para octubre, la historia ya era otra. Shakira canceló la ruta inicial y anunció algo mucho más grande. Estadios en Latinoamérica a inicios de 2025, seguidos por una combinación de arenas y estadios en Estados Unidos y Canadá entre mayo y junio.

cortesía

Y el tiempo le dio la razón. En las primeras 64 fechas, de un total de 82, la gira acumuló 327.4 millones de dólares recaudados y 2.5 millones de boletos vendidos, según Billboard Boxscore.

Con esas cifras, su tour se convirtió en la gira latina más taquillera realizada por una mujer y en la segunda más taquillera en general, solo detrás del tour 2023-2024 de Luis Miguel.

Además, también fue la primera artista femenina en lograr canciones con más de 100 millones de reproducciones en Spotify en cuatro décadas distintas.

¿El mejor año de su historia?

Shakira cerró el 2025 con un tour tan grande, tan extenso y tan exitoso, que para muchos marca un antes y un después en su carrera. Así lo afirmó el especialista en música Alberto Marchena, quien no duda en calificar este año como “el mejor año de Shakira en toda su historia a nivel de giras”.

“Visitó muchos países, tuvo algunos problemas logísticos al principio, pero los fue solucionando con el paso de los días. Lo de México es increíble, realmente toda la cantidad de conciertos que hizo allá. En su historia nunca había tenido un tour tan extenso y tan exitoso”, dijo.

El experto también señaló que, a estas alturas de su carrera, Shakira no depende de lanzar un disco o un sencillo para mantenerse vigente: “Ella ya no es una artista que depende de tener un disco o una canción exitosa, porque realmente tiene un catálogo impresionante que cubre múltiples generaciones”.

Lea: Isabella Garman, la barranquillera que llena de color El Dorado

Marchena también resalta la madurez artística que hoy caracteriza a la cantante. “Su madurez musical le permitió tener el éxito que tiene. Es increíble que con tantos años siga siendo una artista supremamente relevante, exitosa y con un show a la altura de cualquier otro artista a nivel mundial”.

Un 2025 de oro

Para la locutora Joyce Lozano, el 2025 quedará marcado en la historia de Shakira como el año de oro. Un periodo que, según ella, resume el renacer artístico de una mujer que volvió a los escenarios después de siete años de silencio musical, prolongados por su dedicación a la maternidad y por una vida personal que, como señala, “no era la misma estando casada”, con algunas restricciones que se rumoraban en torno a Piqué.

Ese capítulo quedó atrás y el punto de quiebre fue Las Mujeres Ya No Lloran, el álbum con el que Shakira anunció su retorno al mundo. “Un año de oro definitivamente para esta mujer que no solamente regresó a los escenarios, sino que nos aseguró que iba a ser la mejor gira de toda su carrera y efectivamente hasta este momento ha sido la mejor gira de toda su historia musical”, expresó Lozano.

cortesía

También afirmó que el éxito de la barranquillera está sustentado en un espectáculo moderno y hecho para sorprender desde el primer minuto.

Shakira había advertido que este tour no se parecería a ninguno de los anteriores. Y cumplió. Lozano destacó que la escenografía, diseñada por Yellow Studio, fue clave: “Una escenografía con estructuras que nos mostraban profundidad y, lo más importante, la pantalla con resolución de alta definición”.

Entérese: Lokillo preocupa a sus seguidores tras mensaje en sus redes sociales sobre salud mental: ha recibido amenazas de muerte

A eso se sumaron las pasarelas interactivas, que respondían a los movimientos de la cantante y estaban sincronizadas con luces robóticas de 360 grados. El repertorio también tuvo un toque especial. Antes del inicio del tour, Shakira pidió a sus fans que propusieran canciones. Según Lozano, “eso ayudó muchísimo para que ella hiciese una muy buena selección”.

Conquistando a sus fans

En definitiva, los más agradecidos fueron sus fanáticos, quienes vivieron emociones que nunca podrán olvidar. “Todo en ella este año fue magnífico, estamos muy orgullosos de todo lo que logró. Pero sin duda, lo más memorable para mí fue haber podido entrar horas antes al Metropolitano y ser elegido para caminar detrás de ella rumbo al escenario, un recuerdo inolvidable”, expresó George Oviedo, miembro del Club de Fans Shakira Barranquilla.