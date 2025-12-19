Diciembre suele poner a prueba la estabilidad financiera de miles de hogares en Colombia. La combinación de celebraciones, compromisos sociales y consumo emocional convierte a este mes en el periodo de mayor presión económica, y no es raro que el impacto se sienta con fuerza apenas inicia enero.

Datos del sector de consumo muestran que en diciembre se gasta mucho. Pero si usted se programa no gastará tanto.

Uno de los errores más comunes es subestimar cuántas personas reciben regalos. Tener por escrito a quiénes se les va a dar un detalle permite dimensionar el gasto total y evitar compras improvisadas que terminan desbordando el presupuesto.

Este ejercicio también facilita pensar en opciones más adecuadas para cada persona, sin caer en gastos innecesarios.

Defina un tope que no dependa del crédito

Antes de comprar, es fundamental establecer cuánto dinero se puede destinar a la Navidad sin afectar otras obligaciones. Ese monto debe corresponder a los ingresos reales disponibles, no al cupo de las tarjetas de crédito. Una vez fijado el límite general, distribuirlo entre los distintos regalos ayuda a mantener el control y a tomar decisiones más racionales.

Busque opciones antes de decidir

Comprar sin comparar suele traducirse en pagar de más. Explorar diferentes tiendas, revisar plataformas digitales y aprovechar variaciones de precio puede generar ahorros importantes, incluso en productos similares. Invertir tiempo en esta búsqueda puede marcar la diferencia entre cerrar el año con tranquilidad o con deudas acumuladas.

No pierda de vista el inicio del próximo año

El cierre de diciembre no significa el fin de los gastos. Enero suele traer compromisos relevantes como educación, seguros y pagos recurrentes. Reservar una parte del dinero para esos meses evita que la cuesta de inicio de año se convierta en una carga difícil de manejar.

Ahorrar desde diciembre es una forma de anticiparse a esas obligaciones y el endeudamiento debe ser la última opción. Recurrir a créditos para cubrir gastos navideños puede resultar costoso por los intereses. Si no hay alternativa, es clave que el pago se haga en un plazo corto y claramente definido, preferiblemente no mayor a tres meses, para evitar que la deuda se extienda durante todo el año.

Pixabay/Cortesía Ahorrar desde diciembre es una forma de anticiparse a esas obligaciones y el endeudamiento debe ser la última opción.

Opciones para que gaste menos en regalos esta Navidad