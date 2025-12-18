Durante las últimas tres o cuatro semanas la relación entre Feid y Karol G ha sido tema de conversación, tanto en redes sociales como en programas especializados en farándula colombiana, pues la ausencia de apariciones juntos, la reducción de interacciones entre ambos, además del silencio de los dos ante los rumores, ha despertado curiosidad entre sus seguidores.

Las especulaciones empezaron por parte de sus mismos seguidores, quienes han notado la falta de publicaciones compartidas y gestos de apoyo mutuo en lanzamientos, conciertos o eventos, como sí ocurría hace algunos meses.

Por su parte, algunos medios afirmaron que había ocurrido una ruptura sin hacerla pública aún, mientras que otros solo se dedicaron a informar que no había confirmación oficial.

Sin embargo, unas recientes publicaciones cambiaron el debate. Por medio de unas historias de Instatgram, ‘el Ferxxo’ publicó fotografías de algunos momentos de intimidad junto a ‘la Bichota’ al parecer de los últimos días.

En una de las imágenes se le ve cocinando y compartiendo en un ambiente bastante íntimo. En esta imagen no aparece Karol G, pero seguidores aseguran que se trata de la casa de ella.

En otra publicación, esta vez de Karol G, de acuerdo a los seguidores, se notó la presencia de unos tenis que serían de Feid.

Todo esto ha sido interpretado como una señal de que ambos siguen juntos y con su relación, contradiciendo las versiones de un supuesto distanciamiento.

Por supuesto, no todos quedaron convencidos por estas supuestas “evidencias”, pero lo que es cierto es que la relación entre ambos cantantes sigue y seguirá siendo tema de conversación.