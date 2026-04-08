En medio de uno de los momentos más importantes de su carrera, Karol G se prepara para presentarse el 12 y 19 de abril en Coachella.

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La artista paisa hará historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el cartel del evento.

Ha confesado que en un principio veía esta oportunidad como una meta final, pero ahora la percibe como el inicio de una nueva etapa.

Asimismo, este nuevo capítulo profesional coincide con un proceso personal importante, pues el pasado martes 7 de abril se hizo pública una entrevista con Playboy, en donde la artista habló abiertamente sobre su situación sentimental, confirmando que actualmente está soltera.

Dijo que atravesó un periodo emocional complejo, en el que sintió que debía reconstruirse tras una experiencia que describió como difícil.

“El año pasado… la vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó, me pisoteó, me hizo dar vueltas", dijo sobre su ruptura con Feid.

Aunque no se había confirmado públicamente, fuentes cercanas señalaron que la relación entre Karol G y Feid llegó a su fin a finales de 2025, luego de cerca de tres años juntos.

Instagram: @karolg Feid y Karol G en un viaje de vacaciones.

La separación, que se mantuvo en privado, se habría dado de forma tranquila, con ambos artistas enfocados en sus respectivos proyectos.

Según la revista, la ruptura habría influido en decisiones personales recientes, como un viaje a Hawái y un cambio de imagen que incluyó cortarse el cabello.

Durante la entrevista, la artista también habló sobre la importancia de no perder la identidad dentro de una relación, señalando que muchas veces las personas se entregan completamente hasta dejar de lado su propio bienestar.

Además, dejó entrever que fue ella quien decidió cerrar el ciclo, destacando el valor de reconocer cuándo una relación no está funcionando y tomar la decisión de alejarse.

“Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola. Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de perderte a ti misma…“, señaló.

Instagram karolg Karol G en Playboy

Actualmente, Karol G aseguró al medio que este periodo le ha permitido redescubrirse. Considera que sus momentos de mayor crecimiento han ocurrido cuando está sola, lo que refuerza su decisión de enfocarse en sí misma.

“Creo que tienes que trabajar mucho en ti misma para que la relación funcione. También tienes que trabajar para poder alejarte cuando te das cuenta de que no va a funcionar. Cuando terminé mi última relación, al principio pensé: ‘¡Guau, estoy aquí otra vez!’. Pero luego lo vi como: ‘¡Guau, qué hermoso que haya tenido el valor de decir que ya no quería estar ahí!“, finalizó diciendo.