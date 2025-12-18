Caracol Televisión estrenó esta semana ‘La danza de los millones’. En su primera emisión, el programa demostró que no solo los famosos en el estudio pueden ganar, sino también los televidentes que siguen la transmisión desde sus hogares.

El primer episodio fue emitido el pasado martes a las 9:30 de la noche, dejó un resultado histórico, pues una espectadora logró llevarse una suma millonaria sin salir de casa.

Cerca de 74 millones de pesos fueron entregados a los televidentes. La primera ganadora fue Gloria, una mujer que hizo historia al convertirse en la debutante del formato.

caracoltv Nataly Umaña y Alejandro Estrada estuvieron juntos en ‘La danza de los millones’

En una conversación en vivo desde la llamada ‘Bóveda’, la presentadora Laura Acuña habló con Gloria, quien contó que destinará el dinero ganado a cubrir una operación médica que necesita su padre.

El formato establece que las celebridades participantes deben superar una serie de pruebas para asegurar la mayor cantidad de dinero posible. Sin embargo, todo lo que no logran proteger pasa automáticamente a un fondo destinado a los televidentes previamente registrados.

Caracol Televisión La danza de los millones

En esta primera emisión participaron dos equipos: uno conformado por los actores Alejandro Estrada y Nataly Umaña, y otro integrado por humoristas. A lo largo de seis desafíos, el dinero fue escapando de las manos de los famosos y aumentando el premio final.

Las pruebas incluyeron retos como encestar billetes, colocar discos en cápsulas, mantener el equilibrio con lingotes y conservar el dinero sobre plataformas inestables. Cada error sumó millones al fondo final, siendo una de las rondas de equilibrio la que más aportó al acumulado.

En el último desafío, los participantes lograron un mejor desempeño, dejando una cifra menor para los televidentes. Aun así, el monto acumulado fue suficiente para cambiarle la vida a la primera ganadora del programa.

Al momento de definir al ganador, Laura Acuña realizó una llamada en vivo. Le preguntaron que identificara el color de uno de los equipos participantes. Gloria respondió correctamente y, además, demostró que había seguido atentamente el programa al mencionar ambos colores, asegurando así el premio.