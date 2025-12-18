Visitantes de Disneyland París se encontraron con un espectáculo inesperado el pasado fin de semana, trabajadores de limpieza del parque arrojando basura en la entrada principal, acción que fue captada en video y compartida rápidamente en redes sociales.

El usuario de TikTok, canounhaas, publicó un video de poco más de un minuto donde se ve a varios empleados con chalecos amarillos golpeando botes de basura, rodeados de bolsas de desechos, papeles y otros residuos. Los visitantes tuvieron que rodear la basura para continuar su recorrido por lo que se conoce como ‘el lugar más feliz del mundo’.

Este hecho forma parte de una protesta organizada por los empleados de Onet, la empresa externa encargada de la limpieza del parque. Los trabajadores exigen mejores condiciones laborales y acusan a Disneyland París de imponerles objetivos poco realistas.

Asimismo, no es la primera vez que el personal del parque realiza manifestaciones por derechos laborales. En 2021, algunas áreas del parque cerraron debido a huelgas motivadas por la falta de personal tras la pandemia.

La movilización de Disneyland París coincide con la huelga de trabajadores del Museo del Louvre, quienes decidieron extender sus protestas afectando parcialmente la atención al público en la pinacoteca más visitada del mundo. Algunas salas, como las que albergan la ‘Mona Lisa’ y la ‘Venus de Milo’, permanecen cerradas, según anunciaron en redes sociales.