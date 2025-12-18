Como muestra de homenaje y de concientización, la actriz estadounidense Angelina Jolie mostró por primera vez las cicatrices que le dejó la doble mastectomía a la que fue sometida preventivamente hace más de 10 años.

La actriz posó para Time France en la que aparece en su portada con el pecho semidesnudo en la primera edición de esta revista. “Comparto estas cicatrices con muchas mujeres a las que quiero”, dijo Jolie en su entrevista.

“Siempre me conmueve ver a otras mujeres compartir las suyas (…) Quise unirme a ellas, sabiendo que Time France compartiría información sobre la salud mamaria, la prevención y los conocimientos sobre el cáncer de mama”, añadió.

En 2013 a la estadounidense le extirparon ambas mamas tras dar positivo en una mutación del gen BRCA1, lo que quería decir que existían altas probabilidades de desarrollar un cáncer. Esto después de que, seis años antes, su madre, Marcheline Bertrand, muriera a causa de esta afección.

Time France

Su mastectomía fue preventiva y tras ella se sometió a una reconstrucción y un tiempo después también se extirpó los ovarios y las trompas de Falopio. Estos procedimientos lejos de ser un asunto individual se convirtieron en una campaña de sensibilización dada la resonancia de las palabras de esta mujer.

Hubo un aumento inmediato de las revisiones y un mayor número de mujeres que querían conocer sus opciones de reconstrucción mamaria.

“Toda mujer debe poder determinar siempre su propio itinerario sanitario y disponer de la información necesaria para tomar decisiones con conocimiento de causa”, aseguró la ganadora del Oscar a Time France.

Time France

Al tiempo, hizo un llamado para que las pruebas y el cribado genéticos sean “accesibles y asequibles para las mujeres con factores de riesgo claros o antecedentes familiares significativos”.

¿En qué consiste una mastectomía?

La mastectomía es una cirugía en la que se extirpa el seno por completo y se podría realizar cuando la persona no es candidata para una cirugía con conservación del seno; o para mujeres con un riesgo muy alto de padecer otro cáncer de seno que a veces optan por someterse a una mastectomía doble (la extirpación de ambos senos), detalla la American Society Cancer.

Hay varios tipos diferentes de mastectomías, en función de cómo se realiza la cirugía y cuánto tejido se extrae. En la mastectomía simple (o total) el cirujano extirpa todo el seno, incluido pezón, areola, cubierta del músculo principal pectoral (fascia) y piel.

Por su parte, una mastectomía radical modificada combina una mastectomía simple con la extirpación de los ganglios linfáticos debajo del brazo. Mientras que en la radical se extirpa todo el seno, los ganglios linfáticos axilares y los músculos pectorales que se encuentran debajo del seno, explica la organización.