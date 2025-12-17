El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta por un reconocido producto capilar utilizado para alisar el cabello. La entidad indicó que se trata de la Alisadora progresiva de aminoácidos, a la cual se le halló entre sus componentes una sustancia prohibida que puede representar riesgos para la salud.

“En una muestra analizada se identificó y cuantificó formaldehído libre de 0,1% en el producto ALISADORA PROGRESIVA DE AMINOÁCIDOS con notificación sanitaria obligatoria NSOC05333-21CO y número de lote 260625-1.”, explicó el Invima.

Vale mencionar que el formaldehído – también conocido como formol– se encuentra prohibido en este tipo de productos capilares según los listados internacionales que refiere el artículo 4 de la Decisión 833 de 2018.

Este producto ha sido utilizado en la industria de la belleza de forma irregular para tratamientos de alisado por su capacidad para modificar la estructura del cabello.

Ante esta alerta, el Invima ordenó el retiro del mercado este producto y su respectivo lote en todo el país.

Asimismo, emitió una serie de recomendaciones que se deben seguir si ha estado en contacto por esta sustancia.

