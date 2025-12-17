Los supermercados D1 y Ara, dos de los más visitados por los colombianos en todo el país, anunciaron los horarios que tendrán en las fiestas de diciembre, como Navidad y fin de año.

En el caso del D1, la empresa anunció que sus tiendas cerrarán en Colombia el 24 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, por lo que recomendó a sus compradores adelantar sus mercados.

Otra de las recomendaciones de la compañía es que los días 24 y 31 de diciembre usuarios realicen sus compras temprano, por el posible cierre de las tiendas antes de lo habituado.

En redes sociales se ha aplaudido la medida, pues muchos usuarios consideran que para los trabajadores también es importante compartir y estar con sus familias durante estas fechas.

Por su parte, las tiendas de Ara también estarán cerradas en las mismas fechas, según anunció la empresa en sus redes sociales.

“Este 25 de diciembre y 01 de enero nuestras tiendas Ara estarán cerradas para que todos podamos compartir en familia. Gracias por elegirnos cada día. ¡Les deseamos una Navidad y un próspero Año Nuevo!”, se lee en el mensaje.

Ara no anunció cambios de horarios para los días 24 y 31 de diciembre.

En redes sociales las respuestas a esta medida son positivas. Como se trata de supermercados de bajo costos, con precios económicos, los usuarios han destacado que se sienten aliviados por el descanso que tendrán sus trabajadores, que los sientes ya como parte de su grupo de allegados.