Ya pasada la primera quincena de diciembre, muchos trabajadores preguntan sobre las primas y la fecha en que la recibirán. Se trata de un dinero que se liquida con quince días de salario por cada semestre trabajado, que no es otra cosa que la mitad de su sueldo mensual cuando completa los seis meses.

Es decir, si su salario es de dos millones de pesos y si trabajó todo el semestre, 180 días, recibirá en diciembre un millón de pesos. Si solo trabajó tres meses, recibirá 500 mil pesos.

Es importante destacar que para los que devengan hasta dos salarios mínimos legales vigentes, la ley exige que se incluya dentro del cálculo de la prima el auxilio de transporte.

Para calcular la prima se toma el salario base, que incluye el auxilio de transporte, se multiplica por los días trabajados durante el semestre y se divide entre 360.

¿Cuál es la fecha límite que tienen las empresas para pagar la prima?

De acuerdo al artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, la prima de servicios debe pagarse “a más tardar los primeros veinte días de diciembre”. Es decir, las empresas tienen hasta el 20 de diciembre para cumplir con esta obligación legal.

Es importante recordar que el no pago de la prima de servicios a tiempo constituye una falta de grave a la ley del trabajo en Colombia. La empresa podría tener sanciones o multas por parte del Ministerio del Trabajo que podrían ir desde 1 a 5.000 salarios mínimos mensuales vigentes.

El trabajador que no reciba su prima podría reclamar ante el Ministerio de Trabajo, que primero haría una inspección laboral. También puede interponer una demanda ante un juez laboral para exigir el pago correspondiente.