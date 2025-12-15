No hubo acuerdo en la Comisión de Concertación para el incremento del salario mínimo el próximo año. Esa fue la conclusión que se tuvo tras la reunión de este lunes que tenía como referencia clave el primer plazo para lograr una concertación de aumento para los trabajadores que ganan dicho salario para el 2026.

Ante este escenario, el incremento salarial será definido directamente por el Gobierno mediante decreto, mientras se espera que en las próximas horas se oficialice el anuncio.

Cabe resaltar que los trabajadores piden el 16 % y los gremios empresariales 7,21 %, para el incremento.

De acuerdo con Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) que representa a los sindicatos laborales, expresó que “si los empresarios no se movían, ellos tampoco lo iban a hacer”.

“Como se preveía, y lo dijimos desde el primer día, no iba a haber acuerdo, y efectivamente no lo hubo. La disposición de los empresarios es siempre pegarse de muchos factores técnicos. Nosotros no podíamos estar de acuerdo con ellos”, señaló en rueda de prensa el presidente de la CUT.

Tras la última jornada de diálogo, las partes confirmaron que no se alcanzó un acuerdo en la mesa de concertación y que no habrá prórroga ni sesiones adicionales.

Desde el sector empresarial, la postura era contraria a un aumento de ese nivel. María Elena Ospina, presidenta de Acopi, defendía la propuesta de los gremios y advertía que una concertación no podía darse bajo presión.

“Una concertación no puede ser bajo presión. Nosotros tenemos que ser muy responsables tanto con el país. La primera cifra que dimos, estamos por encima de la inflación en casi dos puntos. Nos volveremos a reunir los gremios y miraremos posibilidades”, socializó.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, sostuvo que vienen 48 horas claves para la salvedad de las partes.

“Tanto los empresarios como trabajadores tendrán que radicar ante el Ministerio del Trabajo sus salvedades y opiniones. Lo que hará este Ministerio es examinar los dos documentos. Decidiremos abrir espacios bilaterales con las partes, y en ello, decidiremos con el presidente de la República si damos un segundo tiempo o presentar ideas de aproximación, o si definitivamente lo expedimos por decreto”, dijo Sanguino.