El precio del dólar en Colombia para este martes 16 de diciembre inició con un promedio de $3.840, lo que representó un aumento de $23 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.817,59.

La divisa estadounidense comenzó la jornada con leve alza mientras los inversionistas controlaban el riesgo antes de un informe clave de empleo estadounidense que ofrecerá pistas sobre el camino de las tasas de interés.

El informe de empleo estadounidense de noviembre, que se publicará el martes, se perfila como el principal evento de datos para los mercados en la última semana completa de negociación de 2025.

Los analistas creen también que cualquier debilidad en el sector de la inteligencia artificial puede impulsar el crecimiento de otros sectores. También tienen sus esperanzas en las nuevas medidas de flexibilización monetaria por parte de la Reserva Federal, y quedan atentos a la publicación de datos económicos que se retrasaron debido al cierre del Gobierno estadounidense.