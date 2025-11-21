Siete personas fueron capturadas en diferentes barrios de Valledupar, luego de un denso operativo de la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN, en articulación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), unidades del Batallón de Artillería N° 2 La Popa y en coordinación con la Fiscalía 16 Local de Valledupar.

Lea también: Hallan cadáver de mujer en arroyo del sector de Portal de Las Moras, en Soledad

Presuntamente los capturados hacían parte de la estructura de delincuencia común, ‘Los Misioneros’, dedicados a cometer hurtos a personas y al comercio, afectando especialmente tiendas D1, Súper Giros y otros establecimientos, donde presuntamente intimidaban a trabajadores con armas de fuego para cometer los robos.

Los operativos fueron realizados en los barrios Bello Horizonte, Divino Niño y el sector de Los Guasimales, de Valledupar.

Los capturados fueron: Enrique Alberto Escobar Acuña, alias ‘Godo’, presunto cabecilla del grupo, encargado de coordinar los hurtos y el transporte de armas. Presenta 12 anotaciones judiciales por receptación, falsedad marcaria, violencia intrafamiliar, porte de armas de fuego, hurto, concierto para delinquir, lesiones personales, falsedad personal y extorsión.

Policía Metropolitana de Valledupar Las autoridades cuentan con suficiente material probatorio.

Lea también: Menor de 15 años murió tras ser víctima de abuso sexual en el trabajo: estuvo hospitalizado por 5 días

Mingo Alejandro Castillo León, alias ‘Mingo’, con 5 anotaciones por homicidio, concierto para delinquir y hurto calificado. José Brito López, alias ‘JJ’, con 8 anotaciones por porte ilegal de armas, hurto, fuga de presos, homicidio y violencia intrafamiliar. Breiner Andrés Agudelo Ramírez, alias ‘Ramírez’, con una anotación por hurto.

Adolfo Antonio Ortiz España, alias ‘Toño’, con anotación por favorecimiento de contrabando de hidrocarburos. Gonzalo Arturo Rico Aragón, alias ‘Gonzalo’, con anotaciones por hurto, receptación y concierto para delinquir. Y Finalmente Carlos Miguel Ramos Gómez, de 20 años.

Todos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y uso de menores de edad para la comisión de delitos.

Lea también: “No le tuvimos miedo al Mono Jojoy, no le vamos a tener miedo a usted”: John Pinchao explicó su cabezazo a Levy Rincón

Según la Policía Nacional se logró el esclarecimiento de 40 hechos delictivos, atribuidos a los presuntos integrantes de esta estructura criminal. Durante el proceso también se evidenció que el grupo instrumentalizaba menores de edad para cometer hurtos y transportar armas de fuego, aumentando su impacto negativo sobre la seguridad ciudadana.

Notificados en la cárcel

En el marco de la operación también se logró la notificación en centro carcelario, a Yeremis Julián Pérez Saurit, alias Yeremi, capturado por orden judicial por hurto a persona el pasado mes de abril, y quien también haría parte de ‘Los Misioneros’.

En el mismo orden, Romel Antonio Cano Gómez, alias ‘Rome’, capturado en flagrancia por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en octubre de 2019. Kleiderman Jaír León Jiménez, alias Kleiderman, capturado en flagrancia por hurto a persona el pasado mes de julio.

Lea también: Juez ordena libertad para hijo de fiscal y de funcionaria del CTI vinculados a red de corrupción judicial

Adalberto Yesid Molina Games, alias Yorly capturado por orden judicial por el delito de homicidio el 2 de agosto de 2025.

Ahora estos individuos enfrentan un proceso de judicialización ante la Fiscalía General de la Nación.