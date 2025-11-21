Las autoridades investigan el hallazgo de un cuerpo sin vida encontrado en la tarde de este viernes 21 de noviembre en el barrio Portal de las Moras, en el municipio de Soledad.

Según información preliminar suministrada por la Policía Metropolitana, a las 2:40 p. m., residentes del sector alertaron sobre la presencia de una mujer tendida sobre un arroyo ubicado en la calle 49 con carrera 8. Al lugar acudieron unidades de la Estación Muvdi, quienes confirmaron la situación.

La víctima, una mujer cuya identidad aún está por establecer, fue inspeccionada por peritos de la Sijin, quienes asumieron los actos urgentes y comenzaron la recolección de elementos materiales probatorios. Los móviles del caso permanecen bajo investigación.

En el procedimiento también hicieron presencia unidades de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, y personal de Inteligencia Policial, quienes adelantan las labores correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

El cuerpo de la mujer fue trasladado a Medicina Legal para adelantar los trámites de identificación.