Luego de que en la tarde de este jueves el ‘influencer’ Levy Rincón denunciara a través de redes sociales que fue víctima de agresión física por parte del subintendente retirado de la Policía John Pinchao, quien figura en la lista al Senado del partido Oxígeno, este último salió al paso de las acusaciones y explicó lo sucedido.

“El señor John Frank Pinchao, que se encontraba con Ingrid Betancourt y que es subintendente retirado de la Policía, me pegó un cabezazo por la espalda en el restaurante Cosete en Salitre de Bogotá. Está en la lista al Senado por el partido Oxígeno de la misma Ingrid Betancourt. Tengo las pruebas y el video”, publicó Rincón en su cuenta de X.

Ahora, por medio de un video publicado en la misma red social, Pinchao aseguró que Rincón llegó a insultar a Ingrid Betancourt.

“Usted es un guerrillero, secuaz de secuestradores. Vino a insultar a una mujer. Bien merecido se tiene eso. Le di un cabezazo en la frente. No por detrás como usted dice. No le tuvimos miedo al Mono Jojoy. No le vamos a tener miedo a usted”, se le escucha decir a Pinchao en el video.

A este video también se refirió Ingrid Betancourt con otro mensaje: “Con esa misma violencia suya nos humillaban las FARC. Ud es un secuaz de secuestradores. Nunca les tuvimos miedo a ellos, y menos a usted”.

Rincón también respondió a esto con otra publicación en X: “¡No soy guerrillero, me pegaste por la espalda y te escondiste detrás de tus escoltas! Ingrid Betancourt cómo se presta para semejante calumnia".