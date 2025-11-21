En la tarde de este viernes el ‘influencer’ petrista Levy Rincón denunció a través de redes sociales que fue víctima de agresión física por parte del subintendente retirado de la Policía John Pinchao, quien figura en la lista al Senado del partido Oxígeno, de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt.

“El señor John Frank Pinchao, que se encontraba con Ingrid Betancourt y que es subintendente retirado de la Policía, me pegó un cabezazo por la espalda en el restaurante Cosete en Salitre de Bogotá. Está en la lista al Senado por el partido Oxígeno de la misma Ingrid Betancourt. Tengo las pruebas y el video”, publicó Rincón en su cuenta de X con una fotografía de Pinchao.

El señor John Frank Pinchao que se encontraba con @IBetancourtCol y que es subintendente retirado de la Policía me pegó un cabezazo por la espalda en el restaurante Cosete en Salitre de Bogotá.



Está en la lista al senado por el partido Oxígeno de la misma Ingrid Betancourt… pic.twitter.com/nGdhCGOJxJ — Levy Rincón (@LevyRincon) November 20, 2025

El candidato al Senado, quien estuvo secuestrado con Betancourt por las Farc, aceptó luego en un video que sí agredió al creador de contenido, pero señaló que fue en defensa de la excandidata a la Presidencia.

Según John Pinchao, el ‘influencer’ Levy Rincón -a quien llamó guerrillero- lanzó insultos contra Ingrid Betancourt en pleno restaurante del barrio bogotano Salitre.

“Usted es un guerrillero, secuaz de secuestradores. Vino a insultar a una mujer. Bien merecido se tiene eso. Le di un cabezazo en la frente, no por detrás como usted dice. No le tuvimos miedo al Mono Jojoy. No le vamos a tener miedo a usted”, aseveró Pinchao en el video.

También se pronunció Ingrid Betancourt en la misma red social, respaldando la versión del candidato al Congreso por su partido político.

“Con esa misma violencia suya nos humillaban las FARC. Ud es un secuaz de secuestradores. Nunca les tuvimos miedo a ellos, y menos a usted”, sostuvo.

Y Levy Rincón le respondió: “¡No soy guerrillero, me pegaste por la espalda y te escondiste detrás de tus escoltas! Ingrid Betancourt cómo se presta para semejante calumnia".