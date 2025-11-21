Muhammed Kendirci, un joven de 15 años que trabajaba como aprendiz en una carpintería, falleció este miércoles 19 de noviembre tras haber sido abusado sexualmente supuestamente por dos compañeros de trabajo.

Leer más: Colombia, España y otros países adhieren a un compromiso para abandonar los hidrocarburos

El caso se registró en un taller ubicado en Bozova, un distrito de la provincia de Şanlıurfa, en el sur de Turquía, el pasado 14 de noviembre. Según las autoridades, el menor fue atado de manos a una silla y abusado sexualmente en medio de una macabra broma planeada por sus compañeros.

Medios locales relatan que Muhammed Kendirci fue agarrado por sus compañeros y atado para inmovilizarlo; seguidamente le habían quitado sus pantalones y le insertaron una manguera, conectada a un compresor industrial para introducir aire a presión en su cuerpo.

Lea además: Alianza entre Sucre y Japón hará posible la transformación agrícola en los Montes de María

Debido a este brutal hecho, muchos de sus órganos sufrieron daños severos.

Ante lo sucedió, el menor fue enviado a al Hospital Estatal Bozova Mehmet Enver Yıldırım, pero debido a la gravedad de su condición médica fue remitido al Hospital Estatal de Balıklıgöl y finalmente al Hospital Universitario de Investigación y Aplicación de Harran.

En el centro médico, Muhammed Kendirci se mantuvo en estado crítico y luchó por su vida por más de 5 días desde una Unidad de Cuidados Intensivos; sin embargo, perdió la batalla.

No olvide leer: Al menos 5 muertos y más de 60 heridos por un terremoto de magnitud 5,5 en Bangladés

Por estos hechos, fue capturado inicialmente Habip Aksoy, quien fue liberado horas después. Sin embargo, luego que los padres de la víctima instauraran la denuncia ante las autoridades, fue recapturado y será judicializado.

Por su parte, aún no se conocen detalles del supuesto perpetrador del ataque, quien permanece prófugo de la justicia.

Lea además: Trump habla de pena de muerte para legisladores demócratas que pidieron al Ejército no obedecer sus órdenes

Sobre el caso, el parlamentario turco Suat Özçağdaş indicó en redes sociales que Muhammed Kendirci fue “torturado mientras trabajaba como aprendiz”. Además, cuestionó que el menor de edad no estuviera en una escuela.

“Muhammed Kendirci fue torturado mientras trabajaba como aprendiz en un taller de carpintería en Bozova, Şanlıurfa, cuando debería haber estado en la escuela. La fiscalía declaró inicialmente que el incidente fue una broma, no un acto de tortura. Tras luchar por su vida durante cinco días, Muhammed falleció.”, escribió desde su cuenta de X.

“Este grave incidente es responsabilidad compartida de quienes ignoran el trabajo infantil, quienes no realizan inspecciones, quienes imponen la explotación en lugar de la educación y quienes explotan la mano de obra barata, los cuerpos de los niños y su sudor.”, agregó.