Davivienda ha venido adelantando varias modificaciones como su integración con Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá, pero tal vez lo más llamativo es su ingreso al negocio de las cuentas en dólares a la que los colombianos podrás acceder.

Ahora los usuarios de la entidad financiera en Colombia podrán ahorran en la moneda extrajera de forma directa, digital y sin costos de manejo, a través de la App Davivienda Colombia.

Este producto será administrado por Davivienda Panamá y posiciona a este banco dentro de un segmento en el que ya participan otras entidades como BBVA, Bancolombia, Banco de Bogotá, Itaú y Citibank.

Cabe destacar que este nuevo producto de Davivienda se basa en dólares reales y no se trata de criptomonedas o stablecoins que son volátiles y no tienen regulación alguna por alguna entidad privada o estatal que asegure el ahorro.

Uno de los beneficios es que las transferencias entre productos de Davivienda Colombia y Davivienda Panamá serán completamente gratuitas. Además, los clientes podrán solicitar una tarjeta débito internacional, que tendrá cobro anual de USD25 más el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS), en compras físicas y online.

Scotiabank ahora es Davivienda en Panamá

Tras las aprobaciones regulatorias, desde el pasado 5 de diciembre Davivienda Group asumió el control de las operaciones de Scotiabank en Costa Rica, Colombia y Panamá marcando un “hecho histórico en el sistema financiero panameño”.

“Davivienda Panamá es un banco que conecta a Centroamérica y Colombia, y que nos permite acompañar el crecimiento de las empresas mientras brindamos a las personas una oferta de valor que se distingue por su servicio, cercano, oportuno y excepcional” señaló Javier Suárez, presidente de Davivienda Group.

Como parte de la mencionada transacción Scotiabank adquiere el 20 % de participación en Davivienda Group. Asimismo, el grupo alcanza más de 29 millones de clientes en la región con activos que superan los USD$60.000 millones, equivalentes a un crecimiento de aproximadamente 37 %.

La estructura regional se consolida con una distribución de activos de 70 % en Colombia y 30 % en Centroamérica.

Adicionalmente, la Corporación Financiera Internacional (IFC) concretó una inversión de US$150 millones para adquirir el 7,09 % de Holding Davivienda Internacional S.A., “fortaleciendo la operación en Centroamérica y la estrategia de financiamiento sostenible, especialmente para pymes lideradas por mujeres y proyectos climáticos”.

Igualmente, se dio a conocer también la designación de Joanna Crooks como presidenta ejecutiva de Davivienda. Cuenta con más de 19 años de trayectoria en el sector financiero internacional y experiencia liderando operaciones regionales de alta complejidad en Centroamérica y el Caribe.

“Desde Davivienda Panamá asumo con entusiasmo este rol. Trabajaremos para seguir enriqueciendo la vida de los panameños y el desarrollo de sus negocios, actuando siempre con integridad y asegurando que nuestros clientes reciban el mejor servicio, la mejor atención y el cuidado que merecen”, indicó Crooks.

Así las cosas, los clientes de Davivienda disfrutarán de una oferta que contempla: mayor cobertura en ATM’s y una red ampliada de sucursales, para retiros, manejo de dinero y transacciones bancarias; portafolio de tarjetas de crédito para acceder a un mundo de beneficios con descuentos especiales en una amplia red de comercios aliados; tarjeta de débito Pyme Davivienda: adquirencia de 0 % en comisiones, por 90 días, para nuevas vinculaciones y transferencias regionales gratuitas.

“Todos los productos, servicios y canales -digitales y físicos-, siguen funcionando con total normalidad y seguridad, sin necesidad de que los clientes realicen ningún trámite adicional”, aseguraron desde la entidad financiera.