El precandidato presidencial Abelardo De la Espriella cuestionó duramente a un sector de la intelectualidad latinoamericana luego de que la escritora colombiana Laura Restrepo y el novelista barranquillero Giuseppe Caputo cancelaran su participación en el Hay Festival de Cartagena 2026, decisión que, según se informó, estuvo motivada por la presencia de la líder opositora venezolana María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, De la Espriella calificó el episodio como una muestra de contradicción entre el discurso democrático y las acciones de algunos referentes culturales de la región.

“Qué triste es cuando termina justificando tiranías y rechazando el diálogo con heroínas como María Corina Machado”, escribió el precandidato

Para el aspirante presidencial, lo ocurrido en el festival deja al descubierto una paradoja profunda: “quienes se presentan como defensores del pensamiento crítico y la libertad terminan excluyendo el debate cuando este toca directamente a las dictaduras latinoamericanas”.

De la Espriella destacó que Machado encarna hoy uno de los testimonios políticos y humanos más relevantes del continente, al liderar una oposición civil al régimen venezolano desde lo que calificó como la dignidad, la legalidad y la resistencia democrática, sin recurrir a la violencia.

“Qué irónico: el libro más importante es el que, con su lucha contra la tiranía, escribe @MariaCorinaYA”, añadió el líder del movimiento Natural de Defensores de la Patria, reforzando su respaldo a la dirigente venezolana.

Finalmente, el precandidato advirtió que la cultura no puede convertirse en una coartada moral de las dictaduras ni en un espacio cómodo para relativizar la opresión, e hizo un llamado a la comunidad intelectual colombiana a asumir una postura coherente y clara en la defensa de la democracia y de los derechos humanos en la región.