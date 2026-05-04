Ya están definidos los apoyos de los partidos mayoritarios a los candidatos Abelardo De la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo próximo.

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Sin embargo, en medio de este ondear de banderas partidistas hay no pocos líderes políticos de esas mismas colectividades que se han declarado en disidencia con la decisión de sus toldas y han decidido cargar las maletas a los aspirantes al solio de Bolívar de su entraña.

Los tradicionales

Valencia, senadora del Centro Democrático que resultó ganadora de la consulta interpartidista de la derecha con 3,23 millones de votos, ha recibido el respaldo de los partidos Liberal, Conservador y de La U.

El pasado lunes 13 de abril la Dirección Colegiada del Partido de la U emitió un comunicado en el que confirmó el respaldo de la bancada de congresistas a la campaña de Paloma.

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“La bancada de congresistas, tanto actuales como electos, ha decidido mayoritariamente acompañar la candidatura presidencial que mejor representa al centro, como es la encabezada por la doctora Paloma Valencia y el doctor Juan Daniel Oviedo”, se lee.

Agrega el comunicado que esta decisión responde a la “responsabilidad” del partido “con los colombianos de respaldar una opción que garantice la estabilidad institucional del Estado”.

Por su parte, el Partido Conservador anunció el miércoles 15 de abril que apoyará a Valencia en la primera vuelta presidencial.

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“El Directorio Nacional Conservador ha tomado una decisión por unanimidad y es acoger como nuestra candidata a la senadora Paloma Valencia, candidata a la presidencia de la República, de manera que a partir de este momento el Partido Conservador tiene candidata oficial y desde aquí expresamos a nuestra militancia que esa decisión del directorio es ley para nuestros militantes y nos podemos y nos debemos poner al servicio de la candidata Paloma Valencia”, dijo la colectividad azul.

En libertad

La decisión del Partido Cambio Radical, tras votación de bancada el miércoles 15 de abril, fue dejar en libertad a su militancia para que respalden a los candidatos Valencia o De la Espriella.

“Esto es la democracia, nos ganó dejar en libertad frente a poder elegir cualquiera de los dos candidatos. Es decir, que un militante del partido Cambio Radical puede votar bien sea por Paloma o bien sea por Abelardo”, indicó el senador Didier Lobo.

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Mientras que el director nacional de la colectividad opositora fue claro en precisar que sus afiliados no podrán apoyar la campaña de Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Y el Partido Liberal decidió sumarse a la candidatura de Paloma, consolidando un bloque que agrupa a varias fuerzas de derecha y centroderecha.

La decisión se tomó tras una reunión en la residencia del expresidente César Gaviria Trujillo. El anuncio fue confirmado por el secretario general del partido, Jaime Jaramillo, quien destacó que la decisión contó con el aval mayoritario de la bancada.

El ‘outsider’

El candidato De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, rechazó cualquier tipo de acercamiento con el Partido Conservador, el partido Liberal y La U.

El abogado aseguró que su decisión de no establecer alianzas con partidos tradicionales cuenta con un amplio respaldo ciudadano, tras un sondeo en el que —según afirmó— el 95 % de más de 180.000 participantes apoyó esa postura.

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El aspirante sostuvo que este resultado representa un “mandato claro” de los colombianos para mantenerse al margen de acuerdos con colectividades como el Partido Liberal Colombiano, el Partido Conservador Colombiano y el Partido de la U, a los que señaló de encarnar prácticas de la política tradicional.

Los no tradicionales

Desde enero pasado, en un acto realizado en Medellín, el movimiento Creemos, liderado por el alcalde Federico Gutiérrez, anunció su adhesión a la campaña presidencial de Abelardo.

“Da orgullo porque recibo hoy el apoyo de un movimiento ciudadano maravilloso que es Creemos. Que no es un movimiento cualquiera, es un movimiento que ha dado resultados porque llevó a la Alcaldía de Medellín al mejor alcalde que ha tenido esta ciudad en toda su historia, Fico Gutiérrez”, dijo De la Espriella.

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Así mismo, desde agosto del año pasado el Movimiento de Salvación Nacional anunció su alianza con Abelardo De la Espriella, quien acudió a la recolección de firmas para avalar su aspiración bajo el movimiento ‘Defensores por la Patria’, de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Enrique Gómez, director de la colectividad, sostuvo en su momento: “Nuestras amplias coincidencias en el compromiso por la seguridad de los colombianos, el rescate de los valores, la lucha contra la corrupción y la defensa de la democracia contra la dictadura motivan esta unión”.

Los cristianos

A principios de abril, el partido Colombia Justa Libres anunció su respaldo a De la Espriella. Su director, Ricardo Arias Mora, sostuvo que la decisión responde a una postura institucional del partido frente al momento político que atraviesa el país.

“En medio de la incertidumbre que hoy vive Colombia, cuando muchos intentan diluir convicciones y confundir al país con discursos ambiguos, el partido Colombia Justa Libres ha tomado una decisión que nace de su esencia, de su historia y de su compromiso con la nación”, escribió el director en la red social.

El centro dividido

La decisión del partido Alianza Verde de un acuerdo con la campaña presidencial de Cepeda desató una nueva crisis interna que deja al descubierto las tensiones entre sus principales militantes.

El detonante fue la aprobación, en la Dirección Nacional, de una propuesta que impulsa la construcción de un acuerdo programático con Cepeda. La iniciativa fue liderada por el representante Jaime Raúl Salamanca, cercano al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y respaldada por la mayoría del partido.

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Sin embargo, el sector afín a Claudia López reaccionó con dureza. La senadora Angélica Lozano y la representante Cathy Juvinao calificaron la decisión como un golpe al espíritu del partido y denunció que se está restringiendo la libertad política de sus militantes.

La representante Katherine Miranda expresó su desacuerdo y anunció que respaldará a Paloma Valencia, del Centro Democrático. Y se sigue moviendo la escisión pedida por Jota Pe Hernández.

Y además hubo amenazas por parte de las directivas verdes a quienes no respalden a Cepeda, aunque se alejaron de la constituyente, que al propio Cepeda tampoco es que le suene mucho y dice que buscará, en cambio, un acuerdo nacional.

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De igual modo, desde marzo pasado, el partido En Marcha, que lidera el excandidato presidencial y ex ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se sumó a la campaña de Cepeda.

La colectividad de ascendencia liberal informó en un comunicado que la adhesión se dio a través de un acuerdo político “inspirado en su ideario liberal y en su compromiso con la democracia, las reformas sociales, la descentralización territorial, la seguridad, los derechos de las víctimas y la paz”.

Alianza por la Vida

Cepeda Castro presentó a su turno la llamada Alianza por la Vida, en la que incluye a organizaciones sociales, sindicatos como la CUT, sectores políticos alternativos, movimientos indígenas, los líderes políticos disidentes, parte de los verdes, En Marcha, Esperanza Democrática, Comunes y Libres.