Feliz y orgulloso por lo conseguido. Así se lo vio a Fuad Char Abdala, accionista de Junior, este miércoles, en medio de la celebración de la estrella 11 del equipo en la Aleta del Tiburón.

“Siempre nos quieren dar los codazos de Bogotá y estas son unas demostraciones de que somos un pueblo grande. Lo que está demostrando Barranquilla es un ejemplo para la nación y esto del Junior es un complemento de todo esto”, afirmó.

El dirigente explicó lo que le dijeron los futbolistas el pasado martes cuando fueron campeones: “Estaban contentos ofreciéndome el campeonato y eso fue una alegría grande para todos”.

"Vamos a ir por tres o cuatro jugadores, ya tenemos un equipo armado. Pensamos en un delantero extranjero", dijo Fuad Char Abdala, accionista de Junior.

Sobre las renovaciones de Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez no quiso hablar mucho, pero explicó que todo deberá quedar definido pronto.

“Bueno, eso lo vamos a hablar (renovaciones). Para nosotros el campeonato empieza el 15 de enero cuando juguemos la Superliga con Santa Fe”, señaló.

El directivo se refirió al mercado de pases que se viene y dejó en claro que traerán tres o cuatro jugadores más.

“Vamos a tener algunos refuercitos arriba en el medio campo, la defensa, tres o cuatro cositas no más, porque tenemos equipo. No hay nombres, pero hay posiciones. Queremos tener un defensa y un volante de mediocampo. Queremos tener un delantero. Y de delantero estamos pensando en que sea extranjero, estamos apuntando a uno muy bueno”, manifestó.

El exsenador elogió a José Enamorado y explicó que tiene contrato con el club.

“Tiene contrato para todo el año. A todos nos dejó satisfechos. Los dos partidos con Tolima para nosotros fueron una alegría total, tanto el partido del viernes aquí como el partido del martes”, comentó.

Por último, Fuad Char resaltó la labor realizada por el entrenador Alfredo Arias con el grupo de jugadores.

“El manejo del técnico fue vital. El técnico hizo del grupo una fortaleza, una solidaridad enorme. Y entregaron eso y tuvo siempre contento a los jugadores”, concluyó.