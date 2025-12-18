La Aleta del Tiburón se convirtió en un mar rojiblanco, en una postal ardiente de fiesta y desahogo. Junior celebró con su gente como solo Barranquilla sabe hacerlo: con el corazón en la mano, la voz rota de tanto cantar y el cielo cubierto por el humo de bengalas y pólvora que iluminaron una noche inolvidable. No fue una simple celebración, fue la confirmación de un sentimiento que desborda tribunas y se instala en la identidad de toda una ciudad.

Los jugadores, protagonistas de la conquista de la estrella número once ante Tolima, salieron a vivir el momento sin reservas. Encendieron bengalas, bailaron al ritmo de los cánticos, saltaron, gritaron campeones y se tomaron fotos con una hinchada que no dejó de alentar ni un segundo.

También hizo acto de presencia Michelle Char Fernández, reina del Carnaval de Barranquilla, quien puso a gozar a los jugadores y todo el público.

El ambiente fue de comunión total: camisetas levantadas, banderas al viento y una multitud entregada que vibró al máximo en cada rincón de la Aleta del Tiburón, que se va acostumbrando a celebrar títulos del equipo.

Entre los más ovacionados estuvo Teófilo Gutiérrez. El ídolo, emblema del juniorismo, tomó el micrófono y, con su habitual picardía, lanzó una frase que hizo estallar la euforia colectiva: “Junior, tu papá”.

El grito fue unánime, potente, cargado de historia y pertenencia, reafirmando el lazo inquebrantable entre el jugador y la hinchada.

El entrenador Alfredo Arias también se dirigió al público, agradeciendo el respaldo constante en cada partido y destacando el compromiso del equipo en los momentos decisivos.

Con tono firme y convencido, dejó un mensaje que ilusionó a todos los hinchas: “Vamos por más”

Por su parte, Fuad Char Abdala, accionista del club currambero, compartió la felicidad del momento y recordó las dificultades del camino.

“Desde el interior nos tiraban duro, pero estos dos juegos ante el Tolima fueron una felicidad absoluta para nosotros”, señaló el accionista, que estaba muy emocionado.

La hinchada, gran protagonista de la noche, gozó sin medida. Cantó, saltó y celebró hasta el último segundo, mientras el humo de la pólvora seguía cubriendo el ambiente como símbolo de una fiesta que parece no tener final.

Junior celebró en casa, con su gente, que vibró y disfrutó con este nuevo título del equipo rojiblanco, que ya tiene 11 estrellas.