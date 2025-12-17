Todo listo para que este miércoles 17 de diciembre, en la Ventana de Campeones, a partir de las 6:00, hinchas de Junior, jugadores, directivos y miembros del cuerpo técnico celebra la estrella 11 del cuadro rojiblanco.

La invitación a la concentración la hizo el mismo alcalde Alejandro Char para todos los seguidores del tiburón asistan a este emblemático punto de la ciudad, ubicado en la rotonda de la avenida del Río, cerca del puente batiente, en la parte sur del Gran Malecón.

“Queremos estar con la gente en la calle”, manifestó el mandatario local.

Cierre de la avenida del Río

La Alcaldía de Barranquilla anunció que la avenida del Río ya fue cerrada, de forma temporal, a la altura de la Aleta del Tiburón, desde la calle 69 hasta la entrada de La Bendición de Dios.

Como recomendación, a los usuarios se les invita as tomar la vía 40 como ruta alterna para sus desplazamientos.

#AEstaHora se realiza el cierre temporal de la avenida del Río, a la altura de la Aleta del Tiburón, desde la calle 69 hasta la entrada de La Bendición de Dios, por homenaje al Junior por su undécima estrella.



Toma la vía 40 como ruta alterna para tus desplazamientos. pic.twitter.com/VVeF9A2bcT — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) December 17, 2025

Minuto a minuto

8:30 p.m.: los jugadores de Junior llegan a la Ventana de Campeones

‘Teo’, Paiva, Chará, el técnico Alfredo Arias, José Enamorado, y todo el plantel de Junior arribó a la Ventana de Campeones para celebrar junto a la hinchada la estrella 11.

Josefina Villarreal Todo el plantel de Junior celebrando junto a la hinchada la estrella 11.

7.30 p.m.: Todavía se sigue esperando al plantel rojiblanco, encabezado por el entrenador Alfredo Arias.

Pero el que llegó antes fue Fuad Char Abdala, directivo del club, que se mostró muy emocionado por este nuevo campeonato.

“Desde el interior nos tiraban duro. Pero estos dos juegos ante el Tolima fueron una felicidad absoluta para nosotros”, señaló el dirigente.

6:45 p.m.: la hinchada de Junior celebra el título en la Aleta del Tiburón

6:35 p.m.: La espera continúa, pero todo se prendió más con la llegada de Christian Daes, CEO de Tecnoglass, al lugar del evento.

El directivo se mostró contento por el título rojiblanco y aseguró que hay que ir por más.

“Ahora tenemos la Copa Libertadores, hay que convencer a Don Fuad de armar un gran equipo”, destacó ante los medios.

6:20 p.m.: El plantel rojiblanco es esperado por una gran cantidad de hinchas en la Aleta del Tiburón

Con una gran expectativa y emoción al 1000, los hinchas de Junior se reúnen en el emblemático monumento Ventana de Campeones, a la espera de la llegada del equipo para empezar la celebración del título. Más temprano en este lugar turístico miembros de la logística comenzaron la instalación de la nueva estrella del conjunto ‘Tiburón’, que ya completa 11.