La jueza Vivian Polanía, que fue objeto de polémica en 2022 por aparecer accidentalmente en un video de una audiencia virtual recostada en su cama, ligera de ropa y fumando, fue hallada muerta el pasado miércoles 17 de diciembre en su vivienda en la ciudad de Cúcuta y, junto a ella, estaba su hijo recién nacido.



El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Fabio Ojeda, dijo a periodistas que “preliminarmente se establece que no hay signos de violencia en el cuerpo de la jueza”, de 37 años de edad. Sin embargo, la Fiscalía investiga las causas del deceso.

El coronel explicó que el bebé de solo dos meses fue remitido a un centro asistencial de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, donde se recupera satisfactoriamente y su estado de salud es estable.

La última comunicación de Vivian Polanía

El coronel Ojeda reveló que fue el escolta de la jueza Vivian Polanía el que alertó sobre una posible situación de riesgo.

El escolta de Polanía, que era jueza penal con función de garantías, habló con ella la noche del martes 16 de diciembre, pero el miércoles, al no obtener respuesta a sus llamadas, dio aviso a las autoridades.

“Sobre las ocho de la noche, su hombre de protección la llama y es la última comunicación que él tiene. Hoy (miércoles) durante todo el día se ha intentado comunicar con la jueza. Ella no le responde. Al ver que no le respondía, llama a la madre de la jueza y a su vez a la Policía Nacional y es donde se activan todos los protocolos”, indicó el coronel Ojeda Eraso, según recoge ‘El Tiempo’.

Fue entonces cuando “se ingresó a la vivienda y se encontró a la jueza muerta en su habitación junto al bebé”, que lloraba sin parar, detalló el oficial.



“Inmediatamente se conocieron los hechos, se trasladó la Brigada de Criminalística en compañía de nuestra Fiscalía General de la Nación para ingresar a la vivienda, recolectar material probatorio, realizar inspección técnica al cadáver”, sostuvo.

Tras el polémico video de la audiencia de 2022, Polanía fue suspendida por tres meses por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pero posteriormente fue absuelta.

Además, en septiembre de 2023, la jueza, muy activa en redes sociales, difundió en su cuenta de Instagram fotografías y videos de un espectáculo erótico con estrípers en el Palacio de Justicia de Cúcuta durante una fiesta del Día del Amor y la Amistad.