Miguel Uribe Londoño, padre del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá, responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro por la muerte de su hijo.

El pronunciamiento lo hizo a través de su cuenta en la red social X durante la noche del miércoles 17 de diciembre, donde afirmó que el mandatario tiene una responsabilidad política en el crimen.

“Señor Petro, no hay ninguna duda que usted es el responsable político del magnicidio de mi hijo Miguel”, expresó.

Uribe Londoño pidió además que sus declaraciones no fueran distorsionadas ni utilizadas para cambiar el sentido de sus palabras. “No desvíe la atención confundiendo lo que aquí dije”, agregó.

Las afirmaciones del padre del senador se produjeron luego de que el presidente Petro reaccionara a una entrevista concedida por Uribe Londoño, en la que este aseguró que su hijo fue víctima de hostigamientos dentro del partido Centro Democrático. “Lo hostigaron demasiado en el partido las precandidatas y compañeras de él”.

Según explicó, esas presiones se habrían intensificado porque Miguel Uribe Turbay lideraba las preferencias internas. “Él les iba ganando y parte de ese hostigamiento lo llevó a la muerte”.

Uribe Londoño también señaló que, debido a esa situación, su hijo se vio obligado a intensificar su presencia en las calles para hacer campaña, impulsado por la convicción de que podía convertirse en el candidato presidencial del partido. En una entrevista concedida a Telemundo 51 Miami, afirmó que dentro de la colectividad “lo obligaron en el partido a que hiciera dizque calle”.

Señor Petro no hay ninguna duda que usted es el responsable político del magnicidio de mi hijo Miguel.



Por otro lado, tras la difusión de estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta en X, rechazando las acusaciones en su contra.

“Mucho tiempo duraron diciendo que el responsable del crimen del senador Uribe Turbay era yo, y resulta que su padre ahora acusa a otras personas ajenas a mi gobierno”.

“Es la Fiscalía la responsable de clarificar y acusar” afirmó Petro, insistiendo en que son las autoridades judiciales las encargadas de esclarecer el asesinato y llevar a los responsables ante la justicia.