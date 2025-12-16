El Partido Demócrata Colombiano anunció este lunes su respaldo al candidato presidencial Miguel Uribe Londoño, padre del inmolado Miguel Uribe Turbay.

Esto “en un momento decisivo para el país que exige liderazgo y una visión clara de futuro”.

Por ello, se lee en el documento, “desde la colectividad extendemos una invitación para que, en caso de aceptar este respaldo, iniciemos de manera inmediata la construcción conjunta de una agenda programática, territorial y organizativa, que permita consolidar un proyecto presidencial sólido y a la altura del país que los colombianos queremos recuperar”.

Finalmente, el Partido Demócrata Colombiano reiteró su compromiso con la democracia, la institucionalidad y el desarrollo de las regiones.

Y manifestó su disposición para “aportar a la construcción de un proyecto de nación fuerte y responsable”.