El presidente Gustavo Petro hizo este miércoles una advertencia a las disidencias de alias Iván Mordisco para que dejen de utilizar a la población civil contra la fuerza pública.

El jefe de Estado aseguró que si esta situación no cambia en el departamento del Cauca, el Gobierno nacional cambiará su estrategia de sustitución de cultivos ilícitos y “volverá la fumigación con glifosato”.

“Si las fuerzas del Cauca de Iván Mordisco y Marlon continúan con la práctica de usar la población contra la fuerza pública, se pasará del programa de sustitución de cultivos, fuerte en Argelia, al programa de fumigación con glifosato”, señaló el mandatario en su cuenta de X.

Petro reiteró que este grupo armado, perteneciente a la junta del narcotráfico, se encuentra en combate con el Estado y que no existe ningún tipo de negociación.

“Poner banderas e incluso explosivos es una debilidad militar, no una fortaleza. En el caso de las fuerzas de Iván Mordisco, que pertenecen a la junta del narcotráfico, tienen capacidad de reposición después de los golpes propinados; prácticamente su frente araucano fue destruido, basados también en el comercio cocainero en el mundo. Estas fuerzas son las que están en combate con el Estado y no hay negociaciones de ningún tipo con ellas”, aseguró en sus redes sociales.

Estas declaraciones del jefe de Estado se dieron tras el ataque registrado en el municipio de Buenos Aires, Cauca, que dejó ocho uniformados muertos y graves afectaciones a la infraestructura pública y privada.