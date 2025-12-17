No todo fue felicidad. En medio de los abrazos, las sonrisas, la dicha, los brincos, los cánticos, el orgullo, la satisfacción y el júbilo de todos los integrantes de Junior por la conquista de la undécima estrella de la Liga II tras vencer 4-0 en el global a Deportes Tolima, aparecieron las lágrimas de Léider Frías.

Jeisson Gutierrez/EL HERALDO

El utilero rojiblanco no pudo contener el llanto durante las celebraciones en el gramado del estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, cuando empezó a recordar y a homenajear a Jorge Bolaño, el legendario volante samario que murió el 6 de abril de este año, en Cúcuta, tras sufrir un infarto.

Mientras todos los ‘Tiburones’ tenían puesta la camiseta que festejaba la nueva estrella, Frías se enfundó una casaca retro de la marca Reebook, con el rostro de ‘Bolañito’ estampado en el frente.

“Siempre me voy a acordar de él porque me ayudó para mis hijos…”, alcanzó a decir Frías frente a la cámara de EL HERALDO antes de que la voz se le entrecortara y empezara a llorar.

Bolaño hizo parte de las nóminas rojiblancas que se coronaron campeonas de Liga en 1993 y 1995, cuando apenas era un canterano que buscaba minutos. Su repentino fallecimiento, con apenas 47 años de edad, generó mucho pesar en el juniorismo.

“Era un ídolo y amigo, siempre lo voy a querer. Amigo mío sagrado”, apuntó Frías cuando levantó la cabeza y procuraba frenar sus lágrimas.

El utilero rojiblanco lució en el dorsal de la camiseta noventera el número 6, el mismo que usaba quien fue un inigualable volante de marca en la selección Colombia, el Parma, Sampdoria, Lecce, Modena y Cúcuta Deportivo.

Detalle nostálgico y noble de Frías para un ídolo juniorista en medio de tanta felicidad por un nuevo baño de gloria.