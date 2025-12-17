Junior volvió a consagrarse campeón y, tras la obtención del título, una de las voces más representativas del vestuario fue la de Didier Moreno. El capitán rojiblanco resaltó el trabajo colectivo, la convicción del equipo y el esfuerzo de todos los que hicieron parte del proceso, incluso de quienes no estuvieron en cancha el día de la final.

“Esto hay que dárselo a todo el grupo, no solo a los que actuaron hoy, sino a los que se quedaron en Barranquilla”, expresó Moreno, subrayando la importancia del plantel en su totalidad para alcanzar la consagración. En sus palabras, el mediocampista dejó claro que el título es el reflejo de un proyecto construido con sacrificio y compromiso.

El volante también hizo referencia al respaldo institucional y al significado especial que tuvo este campeonato para el entorno juniorista. “Le regalamos esta alegría. Que lo disfrute todo el mundo Junior, porque han luchado y han peleado por esto, y tenemos la satisfacción de ganar el título”, señaló, enviando un mensaje directo a la hinchada y a quienes acompañaron al equipo durante todo el torneo.

Moreno explicó que el plan se ejecutó tal como lo habían trabajado desde el partido de ida en Barranquilla.

“Sabíamos que el resultado en Barranquilla era producto del gran trabajo y que teníamos que ratificarlo viniendo a ganar el partido. El equipo se comportó a la altura y por el trabajo que hicimos somos justos merecedores del título”, afirmó, destacando la madurez y la personalidad mostrada en el compromiso definitivo.

Finalmente, Didier Moreno se refirió a su situación contractual y a su recorrido con el club.

“Dos Ligas con Junior, gracias a Dios, al trabajo de todos y a la familia Char por darme la confianza. Tengo contrato hasta diciembre y a partir de hoy miraremos para ver qué pasa”, concluyó el capitán, dejando abierta la expectativa sobre su futuro, mientras celebra un nuevo logro en su historia con el conjunto barranquillero.