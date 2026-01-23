En medio de la amargura por la pérdida de la Superliga, Junior vivió unos instantes dulces al recibir varios galardones de la temporada 2025, este jueves en la noche. En pleno arranque de la campaña 2026, el fútbol profesional colombiano se vistió de gala para exaltar a sus principales protagonistas del año anterior en la Gala de las Estrellas Águila 2025, una ceremonia que reconoció a los mejores jugadores, entrenadores, acciones memorables e hinchadas del FPC. Todo elegido en unas votaciones de la afición a través de internet.

Leer también: Confío en Arias, Muriel y Junior

Junior fue uno de los clubes destacados de la noche al recibir importantes distinciones individuales que ratifican su peso competitivo en el panorama nacional.

El evento abrió con la elección del mejor arquero del fútbol colombiano, premio presentado por el histórico Óscar Córdoba. El galardón fue para Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe), quien se impuso sobre Jorge Soto (América de Cali) y Aldair Quintana (Atlético Bucaramanga).

Uno de los momentos más celebrados para el cuadro ‘rojiblanco’ llegó con la elección de Jermein Zidane Peña como mejor defensor de la Liga BetPlay 2025.

El zaguero de Junior fue distinguido por encima de William Tesillo (Atlético Nacional) y Daniel Londoño (Independiente Medellín), consolidando una temporada de alto nivel y liderazgo en la última línea.

El mediocampo tuvo como gran ganador a Jorman Campuzano (Atlético Nacional), elegido mejor volante del FPC, superando a Edwin Cardona (Nacional) y Didier Moreno (Junior, ahora en Medellín).

Leer también: “Tienes que estar bien físicamente para marcar diferencia”: Luis Fernando Muriel

En ataque, el premio al mejor delantero fue para Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe), quien venció en la votación a Marino Hinestroza (Atlético Nacional) y a José Enamorado, otro de los representantes ‘tiburones’ nominados en la gala.

El reconocimiento al jugador joven revelación fue para el volante paisa Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), por encima del arquero samario Jordan García (Fortaleza) y el delantero risaraldense Samy Merheg (Deportivo Pereira, ahora Sporting Braga de Portugal).

En el apartado de entrenadores, Junior volvió a decir presente. Alfredo Arias fue elegido como mejor director técnico de la Liga BetPlay 2025, superando a Alejandro Restrepo (Independiente Medellín) y Leonel Álvarez (Atlético Bucaramanga), premio que resalta el trabajo táctico y competitivo del entrenador uruguayo al frente del conjunto barranquillero.

Leer también: “No tuvimos la actitud para jugar una final”: Alfredo Arias

La ceremonia también tuvo espacio para los logros individuales más destacados del campeonato. Hugo Rodallega fue reconocido como máximo goleador de la Liga BetPlay 2025, tras marcar 24 anotaciones durante la temporada.

Por su parte, José Enamorado, que ahora juega en Gremio de Brasil, le entregó otro galardón a Junior al ser elegido autor del mejor gol del fútbol colombiano, superando a Francisco Chaverra (Medellín), Edwin Cardona (Nacional), Hugo Rodallega (Santa Fe) y Frank Salas (Boyacá Chicó).

Teófilo Gutiérrez, que le dio un abrazo a Arias cuando fue nombrado mejor entrenador y le dijo: “Te hicimos campeón”, subió a recibir el trofeo correspondiente a Enamorado.

La mejor atajada del año fue para Jorge Soto (América de Cali), quien se impuso sobre Miguel Ortega (Llaneros) y Harlen Castillo (Atlético Nacional).

Leer también: Fuerte autocrítica de Guillermo Celis: “Lo que vivimos fue un desastre, fuimos muy light”

En el segmento histórico, Willington Ortiz fue homenajeado por un gol emblemático del FPC, por encima de Henry Rojas y Arnoldo Iguarán (Millonarios), y Víctor Pacheco (Junior).

En cuanto a la afición, Atlético Nacional fue elegido como la mejor hinchada del fútbol colombiano en 2025, superando a las de Millonarios y Junior, también nominadas.

La noche cerró con la presentación del Equipo Ideal Estrellas Águila 2025, que contó con una fuerte presencia de Junior:

Andrés Mosquera Marmolejo (Santa Fe); Jermein Peña (Junior), William Tesillo (Nacional), Daniel Londoño (Medellín); José Enamorado (Junior, hoy en Gremio), Didier Moreno (Junior, hoy en Medellín), Jorman Campuzano (Nacional), Cristian Barrios (América, hoy en Junior); Fabián Sambueza (Bucaramanga); Hugo Rodallega (Santa Fe) y Dayro Moreno (Once Caldas).

✨ ¡El equipo ideal del FPC! ¡Estas figuras fueron los más destacados del y votados del 2025! #GalaAguila pic.twitter.com/1UIXjdcSkH — Win Sports (@WinSportsTV) January 23, 2026

La Liga Colombia Femenina también tuvo su espacio protagónico en la gala. María Carvajal, de Orsomarso, fue reconocida como la máxima goleadora del campeonato, en un premio entregado por la histórica Catalina Usme, mientras que el galardón a la mejor jugadora del torneo quedó en manos de Kelly Ibargüen, futbolista de Atlético Nacional, tras una destacada temporada.