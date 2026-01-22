Nada de poner el casete. Las respuestas de cajón no aparecen en una rueda de prensa de Guillermo Celis. El volante de marca de Junior habló claro y de frente tras la derrota 3-0 ante Santa Fe en el estadio El Campín, que dejó a los ‘Tiburones’ sin el título de la Superliga.

El sucreño ejerció una contundente autocrítica. No esquivó responsabilidades y calificó la presentación en Bogotá como inadmisible para una instancia definitiva.

“Lo que hoy vivimos, yo creo que para nosotros como jugadores fue un desastre. No estuvimos a la altura de lo que fue una final. Hoy estábamos jugando una final y nosotros no lo jugamos de esa manera”, afirmó el mediocampista, visiblemente golpeado por el resultado.

Celis insistió en que la diferencia estuvo en la actitud y la forma de afrontar el partido. “Fuimos muy light, nos costó mucho todo el partido. Cometimos errores individuales, sí, pero no nos podemos dar el lujo de hacer estas presentaciones”, señaló.

El volante también recordó que el calendario no da margen para lamentos, teniendo en cuenta el formato reducido del campeonato. “Esto no te da espera, este torneo es muy corto por el tema del Mundial. Si no corregimos rápido las cosas y no le damos vuelta a la página, la vamos a pasar muy mal”, advirtió.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO/El Heraldo Guillermo Celis, volante de Junior, puso su cuota de sudor y sacrificio en el choque ante Santa Fe, pero no fue suficiente para levantar el trofeo de campeón.

Ante los cuestionamientos por el estado del campo de juego del escenario capitalino, Celis fue tajante y descartó cualquier tipo de excusa. “La cancha estaba en mal estado para los dos. Tomar eso como excusa no tiene validez. Las cosas pasaron por otro lado”, aseguró.

En su análisis, volvió a poner el foco en la actitud como punto clave a recuperar. “Esta clase de partidos hay que afrontarlos con actitud. Después las cosas pueden salir bien o mal, pero la actitud no se negocia. Eso es lo que tenemos que recuperar: la rebeldía y la actitud que tuvo el equipo en los últimos ocho partidos que nos sacaron campeones”, recalcó.

Celis evitó enviar mensajes a la afición presentando disculpas y solicitando respaldo. Cree que la mejor manera de ganarse el apoyo de los fanáticos es con hechos dentro del campo de juego, no con palabras.

“El mensaje a la hinchada se le da dentro del terreno de juego. Pedir apoyo ahora es un error. Nosotros tenemos que volver a conquistar a la gente en la cancha, como lo hicimos. Lo demás son excusas”, concluyó.