Penosa presentación. Junior decepcionó en todo sentido y perdió el título de la Superliga al caer goleado 3-0 ante Santa Fe, este miércoles en el estadio Nemesio Camacho El Campín, con goles de Ewil Murillo, Hugo Rodallega y Nahuel Bustos.

El duelo en territorio bogotano resultó totalmente desigual, un ‘León’ con hambre de gloria ante un escualo escuálido, confundido, errático y manso.

Santa Fe salió a triturar en la media cancha, a despedazar todo lo que se moviera con el balón, y no le regaló ni medio centímetro a un Junior carente de jugadores para sostener constantemente la pelota con seguridad y serenidad.

Daniel Torres, Ewil Murillo y Yílmar Velásquez, especialmente los dos últimos, eran pirañas que presionaban con agresividad y despojaban de la pelota a los rojiblancos o los forzaban a cometer pifias en la entrega.

En uno de eso enérgicos y decididos acosos, Velásquez le arrebató el esférico a Juan David Ríos, que demoró demasiado buscando apoyo para cederlo. El mediocampista local lo pasó veloz para Rodallega, que supo leer la jugada y se lo devolvió al espigado volante, y este a su vez a Murillo, que definió rápido y preciso antes de que Jermein Peña le bloqueara el remate.

El tanto le dio un suplemento anímico a la afición y a los futbolistas cardenales, que se seguían comiendo vivos a los rivales portadores de la bola. Peña, Ríos, Celis, Herrera, Suárez y casi todos los jugadores del ‘Tiburón’ no atinaban a estabilizarse y sacudirse el sometimiento del anfitrión, que no era una máquina repleta de fantasía e inspiración, pero sí de garra y transpiración. Jugaban con el cuchillo entre los dientes, con esa misma actitud que caracterizó a Junior en el tramo final de la Liga II 2025.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO/El Heraldo Joel Canchimbo superando en velocidad la marca de Helibelton Palacios.

Era muy distante este equipo rojiblanco de aquel que alcanzó la undécima estrella, y solo pudo llegar al área adversaria en el minuto 16, cuando Joel Canchimbo por fin apareció y dio origen a un contrataque que Jhomier Guerrero, en el rol de extremo que Alfredo Arias le dio en la etapa inicial, despilfarró con un remate potente, pero sin dirección.

A partir de ahí empezó a amainar la ofensiva del local, mas no su vigor y fortaleza en la mitad de la cancha para contener.

Sin embargo, los rojiblancos mostraron una leve mejoría y llegaron un par de veces, de forma consecutiva, con disparos de Suárez y Herrera que exigieron grandes intervenciones de Mosquera Marmolejo.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO/El Heraldo Yeison Suárez hizo un peligroso disparo cruzado y abajo con sello de gol que fue rescatado por Mosquera Marmolejo.

No obstante, se notaba una superioridad física y táctica en Santa Fe, que controlaba el juego y contragolpeaba cada vez que recuperaba la pelota o provocaba una equivocación.

En el colofón del primer período, ya en tiempo de adición, el inacabable Hugo Rodallega ejecuto un tiro libre de costado que resultó un misil teledirigido que vulneró todos los anillos de seguridad de Junior. Un golazo que parecía sentenciar el juego.

Con esa explosión de júbilo en El Campín, finalizó el primer tiempo. Arias y sus dirigidos se fueron al vestidor a tratar de reflexionar sobre la floja presentación.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO/El Heraldo Hugo Rodallega festejando su anotación de tiro libre.

El entrenador uruguayo decidió darle ingreso a Luis Fernando Muriel y Cristian Barrios en lugar de Ríos y Herrera. Resignó su planteamiento inicial y puso jugadores de corte más ofensivo.

Hubo un comienzo medio alegrito y nada más. Muriel protagonizó algunas intervenciones. Junior nunca pudo asociarse con criterio y desequilibrar la gladiadora marca del ‘León’.

Santa Fe jamás aflojó en su concentración defensiva, en su batalla por contener y despejar el riesgo del área de Mosquera Marmolejo, que trabajó menos que Silveira, quien siguió lidiando con los remates de Rodallega, que parece un juvenil en vez de un cuarentón.

Rodallega propició un gol de Frasica tras un cabezazo que rechazó Silveira, pero el VAR lo anuló por un microscópico offside.

La realidad es que estuvo más cerca el tercero del anfitrión que el descuento del visitante. Junior cerró el partido evidenciando desorden e impotencia, y extrañando, una vez más a su factor diferencial en el anterior torneo, José Enamorado, una ausencia que se suplirá cuando Arias logre insertar las nuevas piezas en su andamiaje y pueda corregir el montón de falencias que llevaron a esta actuación superfrustrante.

MINUTO A MINUTO

4. Gol de Santa Fe. Juan David Ríos pierde la pelota ante Yilmar Velásquez, que cede rápido para Rodallega. El delantero se le devuelve a Velásquez y este a Ewil Murillo, que define por encima de Silveira.

10. Mala salida de Jermein Peña, la pelota le queda a Rodallega y hace una media chilena que pasa cerca del arco tiburón.

16. Contragolpe de Junior que emprende Canchimbo y que Guerrero redondea con un remate potente, pero desviado.

25. Remate rasante y cruzado de Suárez que Mosquera Marmolejo rechaza. Acto seguido, Herrera dispara y el portero se vuelve a lucir.

26. Jugadores de Junior reclaman penalti por supuesta mano de Daniel Torres ante taquito de Peña. No se vio infracción en la repetición.

28. Riflazo cruzado y a ras de grama de Luis Ángel Palacios que Silveira desvía.

45+2. Gol de Santa Fe. Tiro libre de costado que ejecuta Rodallega con mucha fortaleza y ubicación. El balón se le metió abajo a Silveira, en su palo izquierdo.

48. Pase largo y aéreo de Cristian Barrios al que llega Canchimbo para después intentar un remate desde un ángulo imposible.

52. Centro de Velásquez y cabezazo de Rodallega que rechazó Silveira. El rebote le quedó a Frasica y convirtió, pero dos minutos después, tras revisión en el VAR, fue anulada.

64. Remate de Rodallega que ataja Silveira.

75. Peligroso cabezazo de Paiva en el área chica tras un córner.

78. Tiro libre de Rodallega con sello de gol y Silveira ahogó el grito cardenal.

79. Muriel se echa atrás, recibe la pelota, se voltea, avanza y saca un disparo que se va cerca del arco santafereño.

90+4. Gol de Santa Fe. Nahuel Bustos hace una pared con Alexis Zapata y despacha un zurdazo a un costado que vence a Silveira.