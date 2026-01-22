No ocultó su decepción. Con gestos y palabras, Alfredo Arias dejó ver su decepción e insatisfacción por el desempeño de sus dirigidos en el duelo final de la Superliga, en el cual Santa Fe salió airoso 3-0, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Leer también: Santa Fe 3, Junior 0: superfrustrante

El entrenador de Junior piensa que errores propios marcaron la serie, más allá de las virtudes y méritos del adversario. Recordó que su equipo ha comenzado perdiendo los tres partidos que ha afrontado este año y no ha logrado remontar.

“Yo sentí que nos pusimos en desventaja nosotros, y que después tuvimos ahí un par de ocasiones donde no la metimos. Y ese es el resumen de lo que nos viene pasando desde que empezamos otra vez esto. Estamos cometiendo errores, pero errores muy graves. Y muchos de ellos después no los podemos revertir, no nos ha dado para revertirlos”, admitió Arias.

“Los partidos se ganan en las áreas, en los arcos. Y estamos recibiendo los goles muy fácil, muy fácil. Ni siquiera el rival tiene que crear, es que nosotros entregamos la pelota al rival para que nos convierta. Y después no estamos precisos, ni tenemos peso, ni tenemos profundidad para poder revertir eso”, agregó.

“Estamos cometiendo errores, pero errores muy graves. Y muchos de ellos después no los podemos revertir, no nos ha dado para revertirlos”, reconoció Alfredo Arias, técnico de Junior, tras la pérdida de la Superliga. pic.twitter.com/4TVAJXWDKD — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) January 22, 2026

“HAY QUE APECHUGAR Y COMER MIE…”

No obstante, Arias considera que el principal problema de Junior estuvo en la actitud con la que se afrontó el compromiso en Bogotá, lejana a la que caracterizó al equipo para conseguir la Liga II 2025.

“También tiene que ver mucho con la actitud. Yo creo que, como dijo Guillermo (Celis) ahora, podemos plantear cualquier cosa, pero si no la acompañamos de una actitud que tuvimos y que debemos recuperar rápido, de nada sirve plantear lo que quieras plantear. Es como en la vida, si vos no le pones el pecho a las balas, pero de verdad, y sos valiente, pero de verdad, no sólo de la boca para afuera, y compites… todos quieren jugar esta final, más allá de si se le da más importancia o no, más allá de lo que sea, es una final, es ser campeón. Muchos de nosotros no percibimos eso, no estuvimos a esa altura y no tuvimos la actitud para jugar la final”, sentenció Arias.

“No tuvimos la actitud para jugar la final”, admitió Alfredo Arias, timonel de Junior, tras caer 3-0 en la final de la Superliga ante Santa Fe. pic.twitter.com/FuoFn3G67P — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) January 22, 2026

La fórmula que el timonel rojiblanco tiene en la cabeza para salir de este mal comienzo es una sola: “Cambiar la actitud”.

“Debemos cambiar la actitud y ser bien autocríticos todos, saber que estamos cometiendo errores. Hay veces que el rival te somete o te supera. Hoy fuimos superados, sí, en el score, pero en el trámite más que nada. Nos pusimos a perder solos. Nosotros cometemos dos errores graves que nos ponen a perder el partido. Eso nos sepulta prácticamente”, insistió el charrúa.

“Esto es de encerrarse, fortalecerse de puertas para adentro, hacer la autocrítica. Como digo yo, comer mierda y apechugar. Saber que hoy merecemos todas las críticas que nos hagan. Así como hace un mes fuimos los campeones, hoy somos merecedores de las críticas. De esto se sale como todo en la vida, siendo valiente, teniendo actitud y levantando la cabeza”, añadió.

“Esto es de encerrarse, fortalecerse de puertas para adentro, hacer la autocrítica. Como digo yo, comer mierda y apechugar”, dijo Alfredo Arias sobre lo que sigue ahora para Junior tras la derrota 3-0 ante Santa Fe en la Superliga. pic.twitter.com/teqOFgK07n — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) January 22, 2026

LA ALINEACIÓN DE GUERRERO COMO EXTREMO

Sobre el sorpresivo plan de juego, sobre todo por la ubicación de Jhomier Guerrero como extremo por derecha, Arias explicó: “El planteamiento justamente fue para solucionar lo que nos venía pasando, que en los primeros minutos y en las primeras jugadas nos poníamos en desventaja, pero cometimos un error otra vez fatal”.

“Nosotros con Guerrero y con Herrera controlando en el sector derecho a Francisca, con Suárez y Canchimbo por la izquierda desbordando, con Chará ahí cerca de Paiva, tuvimos más llegadas en el primer tiempo que las que tuvimos en el segundo tiempo con los cambios”, consideró.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO/El Heraldo El desespero de Alfredo Arias tratando de darles indicaciones a sus dirigidos, que jugaron muy mal ante Santa Fe.

LAS REACCIONES DE LA HINCHADA

Y en cuanto a las reacciones que pueda tener la fanaticada rojiblanca tras esta penosa derrota en territorio capitalino, el DT comentó: “La hinchada está bien que se enoje. Se alegra cuando ganamos, se enoja cuando perdemos. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que competir mejor y volver a hacer que la gente nos crea”.

Alfredo Arias prefiere no rescatar nada de lo acontecido con su escuadra en la cancha de El Campín. “Solo que estamos en un gran equipo y que vamos a tener la revancha a la vuelta de la esquina. Eso puedo rescatar”.