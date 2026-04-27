En el marco de una nueva sesión preparatoria de los Juegos Nacionales 2027 la ministra del Deporte, Patricia Duque, hizo pública la adjudicación de la interventoría que asegura los trabajos de la segunda fase de la Villa Olímpica de Sucre, en el corredor del Golfo de Morrosquillo y de otras obras deportivas importantes para los departamentos de Sucre y Córdoba.

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La adjudicación, de acuerdo con la funcionaria del Gobierno Nacional, la hizo la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter).

El anuncio se produjo en un encuentro de la ministra con funcionarios de las gobernaciones de Sucre y Córdoba que se llevó a cabo el fin de semana en el puerto turístico de Tolú, donde fueron analizados los avances de todos los procesos que están en marcha para la realización de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Paranacionales 2027 que tienen como sede a Sucre y Córdoba.

“Con este paso estamos garantizando la infraestructura deportiva para juegos nacionales”, precisó la ministra Patricia Duque.

Por su parte, la gobernadora Lucy García Montes, precisó que la Villa Olímpica del departamento de Sucre tiene un avance del 22.3%. Con la segunda fase, explicó, será construido el Coliseo de Pelotas, es decir, que los trabajos se desarrollarán paralelamente para ser entregados a tiempo para las justas nacionales, que es el objetivo central en estos momentos.

Previo al comité, funcionarios del Ministerio del Deporte inspeccionaron los trabajos de la primera fase de la Villa Olímpica.

“Nos sentimos profundamente orgullosos de recibir este comité en el Golfo de Morrosquillo, en un territorio que hoy se consolida como motor del turismo, del deporte y del desarrollo del Caribe colombiano. Esta región es muestra de cómo Sucre está avanzando”, enfatizó la gobernadora Lucy García Montes.

El próximo Comité preparatorio de los Juegos Deportivos será el 28 de mayo en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba.