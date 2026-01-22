No pretende tapar el sol con las manos. Luis Fernando Muriel tiene claro que no se encuentra todavía en una condición física ideal y que necesita aumentar las sesiones de preparación para empezar a aportarle todo su potencial futbolístico al Junior.

El delantero tomasino, de 34 años de edad, habló con sinceridad de lo que han sido sus primeros minutos con el equipo de sus amores, luego de la penosa derrota 3-0 ante Santa Fe, en el partido por la Superliga, el miércoles pasado en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Muriel ingresó en el segundo tiempo del compromiso en Bogotá e intentó añadir su cuota de habilidad, asocio y gol, pero la pelota le llegó al área en escasas ocasiones y se vio obligado a descender unos metros para buscarla.

En una de esas acciones asomó algo de su capacidad, recibió, amagó, se volteó y sacó un potente remate desde fuera del área que salió desviado por poco. Ya había aparecido en los segundos 45 minutos de la caída 2-0 ante Tolima, el domingo pasado en el estadio Metropolitano, en la primera fecha de la Liga.

En ambos duelos Muriel apenas asomó algo de su calidad con algunos tenues movimientos, pero es evidente que aún no está en plenitud de condiciones atléticas para convertirse en una pieza fundamental del ataque rojiblanco.

“Tengo que trabajar mucho, ha sido poco lo que he podido trabajar con el equipo, lo que he podido trabajar personalmente. Y en el fútbol moderno ya no puedes jugar solamente de talento o de tu característica, tienes que estar bien físicamente para marcar diferencia en cualquier fútbol del mundo y aquí en Colombia no es la excepción”, admitió Muriel, que tiene toda la disposición de asumir este reto de la mejor manera.

“El fútbol ha crecido mucho, físicamente si no estás bien lo vas a sentir, entonces voy a trabajar esta semana para poder estar lo más rápido posible y poder, finalmente, ayudar al equipo en esta fase”, agregó el jugador, que fue de los pocos rojiblancos que frenó en su andar por la zona mixta.

El atacante venía entrenando de forma particular. La última vez que había jugado una competencia antes de enrolarse a Junior fue el 22 de octubre de 2025, cuando eliminaron al Orlando City de la MLS Cup al perder 3-1 ante Chicago Fire. Después entró en pausa vacacional.

Sobre la derrota ante los ‘Cardenales’, la pérdida del trofeo de la Superliga y el mal comienzo de temporada con ninguna victoria en tres compromisos, Muriel expresó: “Claramente el balance es negativo después de este resultado (ante Santa Fe). Son partidos que perdemos por errores propios que después nos cuesta recuperar. El balance es bastante negativo de verdad”.

Muriel confía en que todo el equipo, con el transcurrir de los entrenamientos y los partidos, se va poner a tono físico y futbolístico para conseguir resultados más auspiciosos.

“Lo que nos hemos dicho es tratar de mantenernos en la tranquilidad, obviamente sabiendo que tenemos mucho por trabajar, llegamos muchos jugadores nuevos, que seguramente eso también requiere trabajo. Pocas unidades de entrenamiento juntos, y eso ha hecho que de pronto este equipo no esté mostrando lo que realmente tiene, porque de verdad que tenemos mucha calidad, muchas cualidades en muchas zonas del campo. Nada más es cuestión de trabajar y de seguir para adelante”, puntualizó.