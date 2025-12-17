Junior alcanzó en la noche del martes la estrella número 11 tras coronarse campeón en Ibagué y después de los actos protocolarios salió rumbo a Barranquilla para celebrar el título junto a la hinchada rojiblanca.

Lea: Junior alcanzó una nueva estrella: estos son los campeones

Jeisson Gutierrez José Enamorado, el mejor de Junior, festeja con el trofeo.

El plantel llegó en horas de la madrugada de este miércoles a la capital del Atlántico, donde se vivía una auténtica fiesta por el triunfo.

Como se esperaba, los aficionados le dieron un caluroso y eufórico recibimiento al equipo, que acababa de ganar el máximo título de la Liga BetPlay II en Ibagué tras derrotar por 4-0 en el marcador global al Deportes Tolima.

Lea: “Junior es grande, vine para quedarme”: Lucas Monzón

Decenas de fanáticos esperaron al equipo campeón en el hotel Dann Carlton y recibieron a los jugadores con cánticos, aplausos y fuegos pirotécnicos.

El Junior ganó el martes 16 de diciembre su undécimo título de la liga colombiana al vencer por 0-1 como visitante al Deportes Tolima en el partido de vuelta de la final del Torneo Finalización, para culminar la serie con un 0-4 en el global.

Lea: “Sabíamos que íbamos a ser campeones”: Javier Báez

‘El Tiburón’, a pesar de jugar con diez hombres durante más de la mitad del cotejo, se tragó una vez más al ‘Pijao’ con una garra, compromiso, armonía grupal y una nueva genialidad del MVP de la final, José Enamorado.

Jeisson Gutierrez/EL HERALDO

El equipo barranquillero, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, se llevó la victoria con un gol del extremo José Enamorado, que ya había anotado dos tantos en el juego de ida, y celebró en el estadio Manuel Murillo Toro un nuevo título de liga, que le otorga además un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Lea: “Ganar otra medalla con el equipo de mis amores no tiene precio”: José Enamorado

El entrenador Arias, por su parte, logró su primer título en Colombia tras haber sido subcampeón en 2023 con el Deportivo Independiente Medellín y tener pasos recordados en Deportivo Cali e Independiente Santa Fe.

José Enamorado: “Ganar otra medalla con Junior no tiene precio”

José Enamorado volvió a escribir su nombre en la historia reciente del Junior. Luego de conquistar un nuevo campeonato con el equipo rojiblanco, el atacante no ocultó su emoción y dejó un mensaje cargado de gratitud, fe y sentido de pertenencia, reflejo de lo que fue el camino del equipo hacia la consagración.

“Darle la gloria y la honra a Dios, por Él estamos acá. Ganar otra final con el equipo de mis amores no tiene precio”, expresó Enamorado, visiblemente conmovido tras el pitazo final.

Jeisson Gutierrez/EL HERALDO

El jugador dedicó el título a su círculo más cercano, destacando el apoyo incondicional de su familia a lo largo de su carrera. “Quiero dedicarle este triunfo, esta medalla, a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a mi mamá y a mi abuela, que sé que están orgullosos de lo que he logrado con esta institución”, afirmó, antes de cerrar con un grito que retumbó en el corazón del hincha: “¡Que viva Junior y vamos arriba!”.

Más allá de la celebración, Enamorado hizo énfasis en el proceso que llevó al equipo a levantar el trofeo, resaltando el trabajo silencioso y la unión del grupo en los momentos más exigentes del campeonato.

Lea: FC Bayern München felicitó al Junior por la conquista de su undécima estrella

“Quedó todo demostrado. Yo vengo haciendo un trabajo humildemente bien, le he aportado a mis compañeros y solo tengo palabras de agradecimiento para ellos”, señaló.

El jugador subrayó la actitud del plantel durante los cuadrangulares finales, una etapa en la que Junior supo sobreponerse a la desconfianza externa y responder en los partidos decisivos.

“Resalto mucho la humildad en los cuadrangulares, porque cuando nadie daba un peso por nosotros, trabajamos fuertemente y siempre dimos la cara en los partidos importantes. Este equipo demostró para qué estaba”, destacó.