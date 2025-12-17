Mauro Silveira (8)

Minutos: 2.325

Partidos: 26

GR: 29

Termina siendo una de las figuras del equipo. Serio. Clave en la fase decisiva.

Jefferson Martínez (6)

Minutos: 101

Partidos: 2

GR: 2

Respondió cuando se requirió. Jugó poco la Liga, pero fue una gran segunda espada.

Jhomier Guerrero (7)

Minutos: 1.683

Partidos: 24

Goles: 1

De menos a más. Subió su nivel en fase decisiva. De loca se vio su mejor versión.

Edwin Herrera (7)

Minutos: 1.249

Partidos: 20

Goles: 1

Competencia idónea para Jhomier. De visitante aportó su regularidad y equilibro por banda.

Yeferson Moreno (S.C.)

Minutos: 417

Partidos: 8

Goles: 0

Vio pocos minutos. Criticable la forma como no quiso darle competencia a los laterales.

Javier Báez (7.5)

Minutos: 1.914

Partidos: 22

Goles: 1

Lo jugó todo. Líder, referente y capitán sin cinta. Brindó seguridad, gol y mucha entrega.

Jermein Peña (8.5)

Minutos: 1.412

Partidos: 17

Goles: 1

Volvió intacto de una fea lesión. Fue líder a punta de carácter. Clave en fase decisiva.

Daniel Rivera (7)

Minutos: 1.106

Partidos: 14

Goles: 0

De menos a más. Criticable al principio y clave al final. Dio una mano importante en defensa.

Lucas Monzón (7)

Minutos: 300

Partidos: 6

Goles: 0

Una lesión lo apartó gran parte del semestre. Pero volvió en fase decisiva y dejó buenas sensaciones.

José Cuenú (4)

Minutos: 252

Partidos: 4

Goles: 0

Nunca dio seguridad. Le faltó mucho. Cuando tuvo su oportunidad se hizo expulsar infantilmente.

Yeison Suárez (7.5)

Minutos: 2.160

Partidos: 25

Goles: 1

Un todoterreno. Lo jugó todo y aportó mucho. Llegó al límite en fase decisiva y bajó el nivel.

Jhon Navia (S.C.)

Minutos: 10

Partidos: 1

Goles: 0

Poco y nada. Sigue pasando desapercibido. Los semestres pasan y su aporte es nulo.

Guillermo Celis (8.5)

Minutos: 1.540

Partidos: 22

Goles: 0

Líder, referente, un ‘león’ del mediocampo. No se ahorró gota de sudor. Un ejemplo.

Didier Moreno (7)

Minutos: 1.468

Partidos: 19

Goles: 3

De menos a más. En la fase decisiva sacó su ´primer’ con sacrificio y goles claves.

Fabián Ángel (5)

Minutos: 366

Partidos: 11

Goles: 1

Le sigue costando tener regularidad. Su aporte fue a cuenta gotas. Se sigue esperan más de él.

Carlos Esparragoza (6)

Minutos: 1.002

Partidos: 21

Goles: 0

Otro que aportó a cuentagotas. Cumplidor en muchos partidos, en otro pasó desapercibido.

Harold Rivera (S.C.)

Minutos: 73

Partidos: 2

Goles: 0

La lesión lo frenó y cuando volvió se le notó la para. Muy poco aporte. Apuesta a futuro.

Jesús Rivas (7)

Minutos: 1.333

Partidos: 22

Goles: 3

De más a menos y luego a más. Le faltó regularidad, pero cuando estuvo bien dio una mano grande.

Miguel Agámez (S.C.)

Minutos: 19

Partidos: 1

Goles: 0

Pasó más en microciclo de Selección que en Junior. Apuesta a futuro para los rojiblancos.

Yimmi Chará (8)

Minutos: 1.936

Partidos: 27

Goles: 2

Bryan Castrillón (7)

Minutos: 1.086

Partidos: 25

Goles: 6

Partidos de cal y otros de arena. No tuvo regularidad, pero terminó aportando goles claves.

José Enamorado (9)

Minutos: 1.689

Partidos: 24

Goles: 7

Figura. Crack. El mejor de Junior. Todo lo bueno arriba pasó por sus pies. La gran figura.

Joel Canchimbo (7.5)

Minutos: 209

Partidos: 10

Goles: 3

Jugó poco por estar en la Selección sub-20, pero marcó tres goles importantísimos. Ilusiona.

Jhon Fredy Salazar (5)

Minutos: 513

Partidos: 12

Goles: 0

De más a menos, pero cuando bajó el nivel se quedó ahí. Muy poco aporte en el semestre.

Guillermo Paiva (8)

Minutos: 1.830

Partidos: 25

Goles: 6

Clave. Se le pedía más gol, pero el aporte colectivo fue clave. Elemento importantísimo.

‘Tití’ Rodríguez (7)

Minutos: 728

Partidos: 24

Goles: 7

De amores y odios, Se mantuvo en lo suyo, en los goles salvadores e ‘in extremis’.

Teófilo Gutiérrez (7.5)

Minutos: 498

Partidos: 19

Goles: 0

Tenía una función especial y la cumplió. Su calidad, intacta. Líder en fase decisiva.

Stiwart Acuña (S.C.)

Minutos: 28

Partidos: 3

Goles: 0

Recibió pocas oportunidades, y cuando jugó no dejó sensaciones positivas. Pudo dar más.