Mauro Silveira (8)
Minutos: 2.325
Partidos: 26
GR: 29
Termina siendo una de las figuras del equipo. Serio. Clave en la fase decisiva.
Jefferson Martínez (6)
Minutos: 101
Partidos: 2
GR: 2
Respondió cuando se requirió. Jugó poco la Liga, pero fue una gran segunda espada.
Jhomier Guerrero (7)
Minutos: 1.683
Partidos: 24
Goles: 1
De menos a más. Subió su nivel en fase decisiva. De loca se vio su mejor versión.
Edwin Herrera (7)
Minutos: 1.249
Partidos: 20
Goles: 1
Competencia idónea para Jhomier. De visitante aportó su regularidad y equilibro por banda.
Yeferson Moreno (S.C.)
Minutos: 417
Partidos: 8
Goles: 0
Vio pocos minutos. Criticable la forma como no quiso darle competencia a los laterales.
Javier Báez (7.5)
Minutos: 1.914
Partidos: 22
Goles: 1
Lo jugó todo. Líder, referente y capitán sin cinta. Brindó seguridad, gol y mucha entrega.
Jermein Peña (8.5)
Minutos: 1.412
Partidos: 17
Goles: 1
Volvió intacto de una fea lesión. Fue líder a punta de carácter. Clave en fase decisiva.
Daniel Rivera (7)
Minutos: 1.106
Partidos: 14
Goles: 0
De menos a más. Criticable al principio y clave al final. Dio una mano importante en defensa.
Lucas Monzón (7)
Minutos: 300
Partidos: 6
Goles: 0
Una lesión lo apartó gran parte del semestre. Pero volvió en fase decisiva y dejó buenas sensaciones.
José Cuenú (4)
Minutos: 252
Partidos: 4
Goles: 0
Nunca dio seguridad. Le faltó mucho. Cuando tuvo su oportunidad se hizo expulsar infantilmente.
Yeison Suárez (7.5)
Minutos: 2.160
Partidos: 25
Goles: 1
Un todoterreno. Lo jugó todo y aportó mucho. Llegó al límite en fase decisiva y bajó el nivel.
Jhon Navia (S.C.)
Minutos: 10
Partidos: 1
Goles: 0
Poco y nada. Sigue pasando desapercibido. Los semestres pasan y su aporte es nulo.
Guillermo Celis (8.5)
Minutos: 1.540
Partidos: 22
Goles: 0
Líder, referente, un ‘león’ del mediocampo. No se ahorró gota de sudor. Un ejemplo.
Didier Moreno (7)
Minutos: 1.468
Partidos: 19
Goles: 3
De menos a más. En la fase decisiva sacó su ´primer’ con sacrificio y goles claves.
Fabián Ángel (5)
Minutos: 366
Partidos: 11
Goles: 1
Le sigue costando tener regularidad. Su aporte fue a cuenta gotas. Se sigue esperan más de él.
Carlos Esparragoza (6)
Minutos: 1.002
Partidos: 21
Goles: 0
Otro que aportó a cuentagotas. Cumplidor en muchos partidos, en otro pasó desapercibido.
Harold Rivera (S.C.)
Minutos: 73
Partidos: 2
Goles: 0
La lesión lo frenó y cuando volvió se le notó la para. Muy poco aporte. Apuesta a futuro.
Jesús Rivas (7)
Minutos: 1.333
Partidos: 22
Goles: 3
De más a menos y luego a más. Le faltó regularidad, pero cuando estuvo bien dio una mano grande.
Miguel Agámez (S.C.)
Minutos: 19
Partidos: 1
Goles: 0
Pasó más en microciclo de Selección que en Junior. Apuesta a futuro para los rojiblancos.
Yimmi Chará (8)
Minutos: 1.936
Partidos: 27
Goles: 2
Bryan Castrillón (7)
Minutos: 1.086
Partidos: 25
Goles: 6
Partidos de cal y otros de arena. No tuvo regularidad, pero terminó aportando goles claves.
José Enamorado (9)
Minutos: 1.689
Partidos: 24
Goles: 7
Figura. Crack. El mejor de Junior. Todo lo bueno arriba pasó por sus pies. La gran figura.
Joel Canchimbo (7.5)
Minutos: 209
Partidos: 10
Goles: 3
Jugó poco por estar en la Selección sub-20, pero marcó tres goles importantísimos. Ilusiona.
Jhon Fredy Salazar (5)
Minutos: 513
Partidos: 12
Goles: 0
De más a menos, pero cuando bajó el nivel se quedó ahí. Muy poco aporte en el semestre.
Guillermo Paiva (8)
Minutos: 1.830
Partidos: 25
Goles: 6
Clave. Se le pedía más gol, pero el aporte colectivo fue clave. Elemento importantísimo.
‘Tití’ Rodríguez (7)
Minutos: 728
Partidos: 24
Goles: 7
De amores y odios, Se mantuvo en lo suyo, en los goles salvadores e ‘in extremis’.
Teófilo Gutiérrez (7.5)
Minutos: 498
Partidos: 19
Goles: 0
Tenía una función especial y la cumplió. Su calidad, intacta. Líder en fase decisiva.
Stiwart Acuña (S.C.)
Minutos: 28
Partidos: 3
Goles: 0
Recibió pocas oportunidades, y cuando jugó no dejó sensaciones positivas. Pudo dar más.