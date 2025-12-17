Tres ciudadanos extranjeros, entre ellos un menor de edad, fueron auxiliados por la Policía Metropolitana de Barranquilla en las últimas horas luego de arribar en condición de náufragos a las playas del municipio de Puerto Colombia, tras permanecer varios días a la deriva en el Caribe.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se registró este 16 de diciembre, cuando las autoridades conocieron del ingreso de los tres extranjeros al Hospital de Puerto Colombia, a donde fueron trasladados para valoración médica luego de ser encontrados en el sector conocido como Playa Escondida, en Salgar.

Según relataron los propios sobrevivientes, estos habrían zarpado desde Costa Rica en una embarcación menor con el propósito de realizar “actividades de pesca”. Sin embargo, condiciones meteorológicas adversas los desorientaron en altamar, dejándolos sin rumbo durante un periodo estimado entre cinco y siete días.

Fotografía de la lancha donde fueron auxiliados los extranjeros.

Tras tocar tierra, los náufragos lograron desplazarse hasta la vía pública, donde fueron auxiliados por unidades de vigilancia de la Policía, que coordinaron su traslado en un vehículo institucional hasta el centro asistencial para recibir atención médica.

Una vez conocido el caso, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y de inteligencia iniciaron las verificaciones correspondientes para establecer con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el hecho.

La Policía Metropolitana de Barranquilla reiteró su compromiso con la protección de la vida y el respeto por los derechos humanos, así como el trabajo articulado con otras autoridades para el esclarecimiento de este tipo de situaciones ocurridas en mar abierto.