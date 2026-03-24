La magnitud de la tragedia aérea en el sur de Colombia sigue en aumento. Con el paso de las horas, las cifras oficiales se han ido ajustando y confirman el peor escenario: el número de víctimas fatales por el accidente del avión militar en Putumayo continúa creciendo.

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El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, dio a conocer en un reciente informe que ya son 66 las personas fallecidas tras el siniestro del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), ocurrido en zona rural del departamento.

“​En la mañana de hoy 23 de marzo del 2026, un avión Hércules C-130 con matrícula FAC 1016, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, sufrió un accidente en inmediaciones del aeropuerto de Puerto Leguízamo, Putumayo, que se dirigía hacia el municipio de Puerto Asís”, aseguró el general López.

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Además, el militar confirmó que a bordo de la aeronave siniestrada iban 128 personas, entre ellos 11 tripulantes de la FAC, 115 miembros del Ejército Nacional y dos uniformados de la Policía.

El siniestro se registró poco después del despegue desde Puerto Leguízamo, cuando la aeronave presentó una situación que aún es materia de investigación y terminó precipitándose a tierra.

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Tras el impacto, el avión se incendió, lo que agravó la emergencia y complicó las labores iniciales de rescate. La ubicación del accidente, en una zona de difícil acceso, también representó un desafío logístico para los equipos de atención.

Pese a esto, gracias al esfuerzo y apoyo de los miembros de la fuerza pública, estos procesos pudieron sacarse adelante. “Me permito informar a los colombianos que al momento, tenemos un soldado que resultó ileso, y 57 de nuestros hombres evacuados. Ocho fueron trasladados a la ciudad de Florencia, 49 a Bogotá, entre ellos, 19 al Hospital Militar Central y 30 que no revisten mayor gravedad al Batallón de Sanidad Militar”, precisó el general López.

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De las víctimas fatales de este hecho, las diferentes instituciones armadas han confirmado que: 58 son integrantes del Ejército Nacional, 6 de la Fuerza Aeroespacial y 2 de la Policía Nacional.

“Hasta el momento, están pendientes cuatro de nuestros militares por ubicar”, agregó el general.

Revelan identidades de algunas de las víctimas del accidente de avión de la FAC en Putumayo

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) confirmó este lunes que seis de los once tripulantes del avión Hércules C-130 que se accidentó en el departamento amazónico del Putumayo murieron en el siniestro, que dejó al menos 34 fallecidos, 70 heridos y 21 desaparecidos.

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“Seis tripulantes perdieron la vida en cumplimiento del deber”, señaló la institución en una publicación de X, en la que expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Los fallecidos son:

El teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla.

El mayor Jaime Alexander Fernández Camargo.

La mayor Natalia Rojas Velandia.

El sargento Julián David González Herrera.

El técnico primero Javier Fernando Méndez Torres.

El técnico segundo Jhonathan Stid Pinzón Reyes.

#ComunicaciónOficial | La @FuerzaAereaCol se permite informar, con profundo pesar, que como consecuencia del trágico accidente ocurrido hoy en Puerto Leguízamo, #Putumayo, seis tripulantes perdieron la vida en cumplimiento del deber.



Extendemos nuestras más sinceras condolencias… pic.twitter.com/pYsvFplhTT — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) March 24, 2026

Así mismo, la Policía Nacional emitió un comunicado mediante el cual manifesto: “No hay palabras suficientes para expresar lo que siento por la partida de nuestros compañeros, el subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara y el patrullero de policía Hoz Gutiérrez, del Gaula de la Policía quienes perdieron la vida en este lamentable hecho”.

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Y concluyó: “Honraremos su memoria todos los días, cuidando a Colombia con el mismo amor y entrega con el que ellos lo hicieron”.