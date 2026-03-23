En medio de las labores de atención tras el accidente de un avión Hércules en el sur del país, el Ejército Nacional confirmó la llegada a Bogotá de varios uniformados heridos.

Avión Hércules accidentado en Puerto Leguízamo había sido donado por Estados Unidos

Según la institución, los militares arribaron a CATAM, desde donde fueron trasladados al Hospital Militar Central para recibir atención médica especializada.

La mayoría de los militares rescatados registran quemaduras de segundo y tercer grado, y contusiones.

EJÉRCITO

El accidente ocurrió en zona de Puerto Leguízamo, donde continúan desplegadas múltiples capacidades de las Fuerzas Militares para atender la emergencia.

De acuerdo con el Ejército, en el área se mantienen operativos equipos de búsqueda y rescate, así como aeronaves de apoyo, entre ellas un avión tipo Caravan y helicópteros MI-17 y UH-60, pertenecientes a la división de aviación de asalto aéreo.

EJÉRCITO

Las autoridades destacaron que estas capacidades han sido clave en las labores de evacuación, rescate y traslado de los heridos, quienes fueron llevados desde la zona del siniestro hasta la capital del país.

EJÉRCITO

Finalmente, la institución agradeció la solidaridad de los colombianos y el apoyo de las diferentes entidades que han participado en la atención de la emergencia, mientras avanzan las operaciones en terreno para esclarecer lo ocurrido y asistir a los afectados.

Balance preliminar

Al menos ocho personas murieron y 83 resultaron heridas, 14 de ellas en estado crítico en el accidente, con 125 personas a bordo, informó de manera preliminar la Gobernación.

“Un evento profundamente doloroso para el país”: reacciones a accidente de avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana

“Se reportan 83 heridos, de los cuales 14 están en estado crítico, y ocho personas fallecidas”, señaló el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, después de que el comandante de la FAC, general Carlos Silva, informara, basado también en datos preliminares, de “48 heridos que han sido rescatados”.

Asimismo, indicó que varios de los lesionados ya han sido trasladados o están en proceso de evacuación a ciudades cercanas como Neiva y Florencia, capitales de los departamentos de Huila y Caquetá, respectivamente.

El accidente ocurrió a las 9:50 hora local (14:50 GMT), cuando la aeronave FAC 1016, que cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, se precipitó a tierra y se incendió poco después de despegar, por causas que aún son materia de investigación.

“No hay indicios de un ataque”

Entretanto, el Ministerio de Defensa confirmó en la tarde de este lunes que “no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales” tras las primeras pesquisas sobre el accidente.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, lideró una reunión con la cúpula militar y policial tras el trágico accidente, confirmándose que la aeronave cubría la ruta Puerto Leguízamo – Puerto Asís, en el departamento del Putumayo.

“La aeronave se accidentó poco después del despegue, cayendo a tierra a aproximadamente 1,5 km del aeródromo. Se han evacuado varios heridos. Una vez se confirme el listado completo de lesionados y de víctimas fatales, se informará oportunamente”, agrega el comunicado del Ministerio.

Subraya que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, “no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales”, y aclara que las explosiones que se escuchan en algunos videos del accidente que circulan en redes sociales tienen que ver con parte de la munición transportada por la tropa, que detonó como consecuencia del incendio de la aeronave.