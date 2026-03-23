En video quedó registrado el momento en el que el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) iba a despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, donde minutos después perdió fuerza y se precipitó a tierra.

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En la grabación de 15 segundos se ve cómo la aeronave intentó coger vuelo, pero uno de sus motores, aparentemente, presentó fallas impidiendo que esta alcanzara la altura necesaria.

🚨 En video quedó registrado el momento previo al accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. pic.twitter.com/oKXsKj5Ldb — EL HERALDO (@elheraldoco) March 23, 2026

“Se informa que hay más de cien pasajeros, en su mayoría militares”, dijo el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, en declaraciones por vía telefónica a Caracol Televisión, y confirmó que algunos soldados fueron rescatados heridos de entre los restos del aparato.

La aeronave, según el gobernador, acababa de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, cuando por causas que se desconocen se precipitó a tierra minutos después y se incendió.

“Estamos en el procedimiento de rescate de los heridos, no tenemos en este momento un balance concreto del resultado del siniestro, esperamos en las próximas horas poder tener un balance claro, preciso. En este momentos estamos en la contingencia de atender a los heridos que están rescatando”, agregó Molina.

En imágenes divulgadas en redes sociales se observa a lugareños que transportan en motocicletas a soldados con uniforme y heridos hacia el hospital María Angelines, de Puerto Leguízamo, así como a otros militares que tratan de apagar el fuego en los restos del aparato.

Al confirmar el accidente del Hércules C-130, la Fuerza Aérea pidió “prudencia y responsabilidad en el manejo de la información”. Minutos después, el general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la FAC, confirmó que en el avión iban 114 personas a bordo y 11 tripulantes, de los cuales 48 han sido sacados de la zona de emergencia con algunas heridas.

Declaraciones del señor General Carlos Fernando Silva Rueda, Comandante de la @FuerzaAereaCol, sobre el accidente de la aeronave C-130 Hércules de hoy 23 de marzo del 2026 en Puerto Leguízamo Putumayo. pic.twitter.com/P48VyDS0oV — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) March 23, 2026

La zona donde ocurrió el accidente es selvática y alejada de otro centros urbanos porque a Puerto Leguízamo solo se puede llegar por vía aérea o por río en un viaje de ocho horas, según el gobernador.

El funcionario agregó que el hospital María Angelines, de Puerto Leguízamo, tiene una capacidad limitada para atender a los heridos, por lo cual afirmó que tendrán que ser trasladados en avión a Bogotá o a Mocoa, capital del Putumayo, para recibir mejor atención médica