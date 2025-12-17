Dos personas resultaron lesionadas en un siniestro vial registrado en la mañana de este miércoles 17 de diciembre, en el kilómetro 2 de la vía que comunica a los municipios de Baranoa y Usiacurí, en el centro del Atlántico.

El accidente ocurrió hacia las 7:30 de la mañana, cuando una motocicleta Honda XR 150 de color negro y placas MJZ-71H en la que se movilizaban dos jóvenes, salió de la vía tras perder el control en una curva, según la versión preliminar entregada por los afectados.

Uno de los lesionados es un joven de 23 años, quien presentó politraumatismo en la pierna izquierda. El acompañante fue identificado como Luis Leonardo Natera Sarmiento, de 36 años, natural y residente de Baranoa, quien sufrió un trauma craneoencefálico con herida abierta.

Ambos fueron auxiliados por el personal de emergencia y trasladados en ambulancia a las clínicas Reina Catalina y Santa Ana, en el municipio de Baranoa, donde reciben atención médica. De acuerdo con el reporte inicial suministrado por los médicos, su pronóstico es estable.

Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer con precisión las circunstancias del accidente y reiteraron el llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución.