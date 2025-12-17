La transmisión del partido entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, disputado en la ciudad de Ibagué, se vivió en completa normalidad en Barranquilla, donde cientos de aficionados siguieron el encuentro a través de pantallas instaladas en espacios públicos y establecimientos comerciales.

Para acompañar la jornada, la Policía Metropolitana de Barranquilla, en coordinación con la Alcaldía Distrital y otras autoridades, activó un dispositivo especial de seguridad y convivencia, con presencia permanente antes, durante y después del partido en los puntos de mayor concentración de hinchas.

En total, 1.300 hombres y mujeres de la Policía Nacional fueron desplegados en la ciudad, con apoyo de drones, el helicóptero Halcón, patrullas de vigilancia, personal de tránsito y gestores de convivencia. Las acciones incluyeron controles preventivos, verificación de antecedentes y acompañamiento en bares, estaderos y espacios abiertos al público.

Según el balance entregado por las autoridades, la jornada transcurrió sin alteraciones graves del orden público, lo que permitió que la afición barranquillera disfrutara del encuentro en un ambiente tranquilo.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, resaltó el comportamiento ciudadano y el trabajo articulado entre las autoridades para garantizar la seguridad durante la transmisión del partido.

Desde la institución se reiteró que este tipo de operativos continuará implementándose en eventos deportivos y actividades de alta afluencia, con el objetivo de promover la sana convivencia y el respeto en los espacios de encuentro ciudadano.