La Policía Metropolitana de Barranquilla emitió un comunicado este sábado 7 de marzo en el que se pronuncia frente a la circulación de publicaciones difundidas recientemente en redes sociales y algunos espacios digitales, relacionados con una presunta manipulación de operativos o crisis institucionales de la cual también haría parte un corresponsal de la Revista Semana, medio de comunicación de circulación nacional.

Precisamente la reacción de la institución armada se dio a raíz de unos señalamientos contra funcionarios activos y el profesional de la comunicación Gabriel Salazar López, quien, según las grabaciones, mantendría una relación cercana con oficiales de la institución en la ciudad.

Las conversaciones filtradas, cuya autenticidad es falsa, mencionan además a una oficial encargada del área de comunicaciones estratégicas, con quien el periodista aparentemente discutiría la manera de manejar mediáticamente situaciones de crisis que involucraban a la institución.

En ese sentido, de acuerdo con la Policía Metropolitana, todas sus actuaciones y el suministro de información a los medios de comunicación se realizan bajo estrictos lineamientos institucionales y principios de transparencia. La institución reiteró que “la relación con la prensa se desarrolla únicamente a través de canales oficiales, bajo criterios de responsabilidad, objetividad y respeto por la verdad”.

La institución también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar compartir o difundir contenidos cuya veracidad no haya sido confirmada, señalando que la información que actualmente circula en algunos espacios digitales ya es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

De igual forma, la institución anunció que instaurará denuncias y adelantará las acciones legales correspondientes contra páginas, perfiles o plataformas digitales que utilicen nombres institucionales o difundan publicaciones sin información verificada.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y el trabajo permanente por la seguridad y la convivencia ciudadana.