El sanguinario método de presión de las estructuras criminales para arrancarle los recursos a las empresas del transporte, así como a otros gremios, en medio de esa cíclica violencia extorsiva, se cobró una nueva víctima fatal en la mañana de este miércoles 25 de febrero.

Se trataba de Rafael Ángel Osorio Peralta, un veterano despachador de buses de la Cooperativa de Transporte intermunicipal Cootransoriente que permanecía en la calle 38 con carrera 38, sector del Centro de Barranquilla donde suelen llegar y despacharse los vehículos que llevan pasajeros a distintos municipios del Atlántico e incluso de Bolívar.

El hombre, de 58 años de edad, fue asesinado a eso de las 6:30 de la mañana en ese punto y, según testigos, el crimen lo cometió un sujeto armado que llegó a pie hasta el sitio.

Osorio Peralta recibió de manos del criminal al menos tres impactos de bala en el rostro, lo cual ocasionó que se desvaneciera en el piso de manera instantánea. Por imágenes que se difundieron en redes sociales fue posible ver los impactos que hicieron blanco en la humanidad del despachador de Cootransoriente.

Alertados por lo ocurrido, vendedores informales que apenas llegaban al lugar y los conductores de bicicoches que aguardaban por clientes cargaron a la víctima para embarcarla en un vehículo de pedal. Fue llevada al Nuevo Hospital Barranquilla y allí confirmaron su deceso.

Mientras, a la escena del crimen arribaron uniformados de la Policía Metropolitana y miembros de la Seccional Atlántico del CTI para llevar a cabo los actos urgentes.

Rechazo inmediato

La empresa de buses Cootransoriente emitió un comunicado sobre la delicada y trágica situación, rechazando además la muerte de su trabajador.

“Como empresa rechazamos y repudiamos categóricamente todo acto de violencia que atente contra la vida y la dignidad de las personas. Hacemos un respetuoso, pero firme llamado a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes, esclarezcan prontamente los hechos y adopten medidas efectivas que garanticen la seguridad de nuestros trabajadores y de la ciudadanía en general”, se leyó en el escrito.

Así mismo describieron a Rafael Osorio Peralta, contador público y nativo de Sabanagrande, como una persona “íntegra, responsable y comprometida con su labor. Se distinguió por sus capacidades humanas excepcionales, su compañerismo, respeto y vocación de servicio, cualidades que dejaron una huella imborrable en nuestra organización y en todos quienes tuvimos el honor de compartir con él”.

Investigación

Entre detectives del CTI y miembros de la Policía la hipótesis del crimen que cobró mayor relevancia fue de la extorsión, sin descartar otros móviles.

Una fuente judicial le aseguró a EL HERALDO que la propia compañía de buses había sido objeto de intimidaciones de manera progresiva y reciente, en específico por el pago de cuotas extorsivas a una estructura criminal.

Cabe reseñar que el 1 de julio de 2023, el gerente de Cootransoriente para ese entonces, Jorge Meriño Mercado, fue asesinado en el municipio de Santo Tomás, justo en la entrada de la sede de la empresa de transporte público colectivo.

En aquel momento, la Policía comunicó que Meriño Mercado había recibido un panfleto amenazante y este alcanzó a colocar una denuncia por extorsión, pero dicha denuncia habría sido retirada por asesoría de sus abogados.

Hay que mencionar que por este crimen fueron capturados cuatro sujetos y se determinó que la orden para segar la vida del directivo se dio desde el municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Sin embargo nunca más se supo sobre este proceso judicial o si hubo más personas vinculadas al mismo.

Ataques al gremio

Los últimos cuatro años han sido múltiples los ataques contra el gremio transportador, luego de que estructuras criminales intentaran apropiarse de sus rentas a través de la intimidación o la amenaza.

En mayo de 2022 se presentó un doble homicidio contra dos empleados de la compañía de transporte público colectivo Embusa. Sucedió el sábado 7 de mayo. Manuel Torres Charris y Orangel Rosellón fueron acribillados en Sitonuevo luego de que salieran de una nevada de la empresa, localizada en Barranquillita, y fijaran ruta hacia Remolino, Magdalena, donde vivían.

Posterior a ese episodio fueron tres los conductores de buses asesinados, dos empleados de Cootrab y Coolitoral, y uno de la compañía Transmecar, todos víctimas de ese método de presión para que las empresas transportadoras para las que trabajaban entregaran millonarias cuotas extorsivas.

En junio y julio de 2023 volvió a aparecer la violencia en Barranquilla y el Atlántico por cuenta de la extorsión. Atentados contra estaciones de gasolina se cobraron las vidas de varios inocentes y los ataques contra el comercio de diferentes localidades atemorizaron a clientelas, hasta el punto en que los gremios se vieron abocados a los cierres temporales.

En 2024 Barranquilla y su área metropolitana también sumaron casos de violencia contra el gremio transportador.

En agosto volvió a elevarse el pico de denuncias, incluyendo las manifestadas por el gremio de transportadores de la empresa Lolaya, la cual fue blanco de intimidaciones. Esta situación llevó al cierre temporal del servicio de transporte público colectivo, igual que años atrás.

Desde Barranquilla, el entonces general de la Policía José Luis Ramírez Hinestroza confirmó la presencia de una célula del Clan del Golfo que venía afectando el Atlántico y que se disputaba zonas con los ‘Pepes’ y ‘Costeños’.

No obstante, investigadores detectaron que las intimidaciones a Lolaya no provenían del Clan del Golfo, sino de ‘Costeños’ que se hacían pasar como integrantes de este poderoso grupo criminal.

En septiembre de 2024, esos mismos ‘Costeños’ segaron la vida del conductor de bus José Luis Chávez Ardila, quien iba a bordo de un automotor de la empresa Cooasoatlan por Villa Estadio, Soledad.

Y a mediados del año anterior, motocarristas de Soledad y Malambo denunciaron exigencias económicas de estructuras criminales para que pudieran salir a trabajar. Algo así como un “impuesto criminal de rodamiento”. En ese momento se contabilizaron al menos dos conductores de este gremio muertos.