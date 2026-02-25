Las calles del transitado centro de Barranquilla enmudecieron por un momento esta mañana tras el violento asesinato del joven Rafael Ángel Osorio Peralta, un destacado empleado de la empresa de buses Cootransoriente, cuya vida fue sesgada por unos sicarios cuando laboraba.

Aquel doloroso caso se registró en la popular carrera 38 con calle 38, sitio donde se despachan los buses de la antes mencionada empresa.

Jeisson Gutierrez En este lugar, en el centro de Barranquilla, asesinaron al despachador de la empresa de buses Cootransoriente, en la calle 38 con carrera 38.

Una vez perpetrado el ataque, decenas de personas se acercaron hasta el cuerpo del joven, quien yacía tumbado en el piso. Transeúntes y oficiales de la Policía lograron auxiliarlo y lo montaron en un “bicicoche” para trasladarlo hasta un centro médico.

Desafortunadamente, médicos de turnos certificaron que había llegado sin signos vitales a causa de la gravedad de sus heridas.

Ante este violento episodio, la empresa de buses Cootransoriente emitió un comunicado sobre la delicada y trágica situación, lamentando la muerte del honrado trabajador.

Cortesía Fotografía del comunicado emitido por la empresa de buses.

“La empresa COOTRANSORIENTE lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro compañero y colaborador Rafael Angel Osorio Peralta (…) Rafael fue una persona íntegra, responsable y comprometida con su labor. Se distinguió por sus capacidades humanas excepcionales, su compañerismo, respeto y vocación de servicio, cualidades que dejaron una huella imborrable en nuestra organización y en todos quienes tuvimos el honor de compartir con él”, se lee en el comunicado.

Asimismo, rechazaron de manera contunde el vil asesinato de Osorio, haciéndole un llamado enérgico a las autoridades para esclarecer los móviles del homicidio y lograr la captura de los agresores.

“Como empresa rechazamos y repudiamos categóricamente todo acto de violencia que atente contra la vida y la dignidad de las personas. Hacemos un respetuoso pero firme llamado a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes, esclarezcan prontamente los hechos y adopten medidas efectivas que garanticen la seguridad de nuestros trabajadores y de la ciudadanía en general”, reza el escrito.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Barranquilla no se ha pronunciado sobre estos hechos. Asimismo, se desconocen las causas por las que se perpetró el ataque, si fue un caso de sicariato o bien, extorsión por parte de grupos criminales.

Jeisson Gutierrez Varios buses de la empresa Cootransoriente han permanecido estacionados en la zona donde ocurrieron los hechos.

Esta no es la primera vez que sucede este tipo de atentados contra trabajadores del sector de transporte que se ven amedrentados por bandas criminales que los extorsionan para no atentar contra su vida.

Cabe recordar que, el 1 de julio de 2023, el gerente para ese entonces de Contransoriente, Jorge Meriño Mercado, fue asesinado en el municipio de Santo Tomás, justo en la entrada de la empresa de transporte público colectivo.

En el mismo hecho resultó herido Omar Almanza Martínez, presidente de la junta directiva de la compañía que cubre el transporte en la zona oriental del Atlántico y en algunas poblaciones del departamento de Bolívar. Almanza dialogaba con Meriño Mercado, este último montado en una camioneta Toyota Prado, cuando los sicarios en moto se acercaron y dispararon.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades, aportadas por personas cercanas a la compañía, es que el gerente de Cootransoriente llevaba algo de tiempo tratando de bloquear el asedio de los extorsionistas y de sus exigencias económicas.

Teoría que fue confirmada, días después, por el para aquel momento era el comandante de la Policía de Atlántico, John Jairo Urrea, quien reveló que Meriño Mercado había recibido un panfleto amenazante en días pasados. “Había recibido unos panfletos. Él había colocado una denuncia por extorsión días anteriores al crimen, pero dicha denuncia habría sido retirada por asesoría de sus abogados”.

Asimismo, indicó que uno de los móviles con más fuerza sobre el homicidio tendría que ver con extorsiones. ‘La extorsión es una de las hipótesis más fuerte que estamos manejando, lo cual podría ser un determinante en el homicidio de esta persona’, manifestó en su momento Urrea.

Tras el crimen, la Policía del Atlántico logró la captura de cuatro personas que estarían implicadas en el asesinato del entonces gerente.