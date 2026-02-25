Hay preocupación en el municipio de Puerto Colombia, esto luego de que un joven turista desapareciera tras ingresar a las playas del sector del Muelle 1888 en horas de la tarde de este martes 24 de febrero.

EL HERALDO conoció que el joven extraviado responde al nombre de Mateo Isai Arias Pedraza, quien es oriundo del departamento de La Guajira.

Esta casa editorial dialogó con Leonardo Vargas, Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo en el municipio de Puerto Colombia, quien entregó detalles sobre la desaparición del joven, momentos en el que se bañaba junto con otros compañeros.

“Arias ingresó a eso de las 6:20 p. m. al sector de Playa de 1888, donde fue reportado como desaparecido por los compañeros que se encontraban con él, por lo que se inició un proceso de búsqueda por el grupo de Salvavidas”, informó Vargas.

Desafortunadamente, en esa primera búsqueda los organismos de socorro no lograron encontrar el cuerpo, por lo que a tempranas horas de este miércoles, exactamente a las 7:00 a. m., iniciaron una segunda búsqueda.

“Hoy miércoles iniciamos el proceso de búsqueda y recate con todos los equipos de socorro, llámese por Defensa Civil, Salvavidas y Guardia Costera (...) Un proceso que inicia con un recorrido en la zona esperando que la persona aparezca o el cuerpo aparezca para iniciar todos esos procesos necesarios urgentes de búsqueda y rescate”, explicó el funcionario.

Finalmente, Vargas hizo un llamado a turistas y propios sobre el riesgo que implica ingresar en esta temporada a las aguas, teniendo en cuenta el frente frío y la marea alta notificada por el IDEAM y la DIMAR.

“Advertimos la situación de frente frío y de marea alta que es notificado por la DIMAR en relación con el incremento de las olas y los fuertes vientos que en estos momentos están azotando nuestras playas y que, con las autoridades de salvavidas, hemos notificado sobre la situación de no ingreso a las playas por seguridad hasta que pase este fenómeno que se encuentra en estos momentos afectando todo el Caribe colombiano”.

Y añadió: “Hacemos un llamado a la comunidad que atienda las recomendaciones de la policía, de salvavidas y de las demás autoridades para evitar sucesos como el de hoy”.