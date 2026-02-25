Siendo las 10:20 de la noche de este martes 24 de febrero un joven fue acribillado a tiros por unos sicarios cuando estaba caminando por las calles del barrio Villa Estadio, en el municipio de Soledad.

EL HERALDO conoció que la víctima fue identificada como Yanerson Ricardo García Donado, de 26 años de edad.

Según testigos, la víctima se encontraba en la carrera 15C Nro. 68D-27 cuando, de un momento a otro, fue abordado por dos sujetos. Uno de ellos esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó cinco mortales disparos.

Malherido, Yanerson Ricardo quedó tendido en plena vía pública, donde falleció a causa de la gravedad de sus heridas. Asimismo, familiares y allegados llegaron hasta el sitio donde aún yacía el cuerpo del joven.

Esta casa editorial conoció que el hoy occiso registraba dos anotaciones judiciales por el delito de porte ilegal de armas de fuego en los años 2014 y 2025.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer los móviles de este nuevo homicidio.