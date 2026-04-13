En la noche del pasado 12 de abril, alrededor de las 9:53 p. m., se registró un ataque sicarial en el barrio El Bosque, al Suroccidente de Barranquilla. El hecho dejó una persona muerta y dos más heridas.
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La víctima fatal fue identificada como Jeison José Cantillo Barrios, de 25 años, quien habría sido atacado por tres sujetos en motocicleta, a las afueras de un “bazar bailable”, ubicado en la calle 64B con carrera 9L.
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Cantillo Barrios fue trasladado de urgencia al Paso El Bosque, sin embargo falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.
En medio del ataque con arma de fuego, otras dos personas resultaron lesionadas, quienes fueron auxiliadas por unidades de emergencia y trasladadas a centros asistenciales cercanos, donde reciben atención médica.
Los heridos fueron identificados como Daniela Florez Camargo, de 11 años, quien presenta lesiones por perdigones en su muslo, y Jhonatan David Acosta Fontalvo, de 22 años, quien también recibió un impacto de bala en su muslo; ambos se encuentran estables.
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“Información aportada por familiares del occiso, darían cuenta que la acción sicarial estaría asociada por pelea entre pandillas y la venta de tráfico de estupefacientes”, se lee en el comunicado de la Policía.
Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables de este hecho, y proceder a su captura.
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Asimismo, las autoridades indicaron que el herido Jhonatan Acosta registra dos anotaciones en el SPOA por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.