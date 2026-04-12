Las balas se escucharon con fuerza la madrugada de este domingo 12 de abril en el barrio Me Quejo, en el Suroccidente de Barranquilla, anunciando consigo el homicidio de un hombre.

Leer más: Ataque a tiros en tienda de Chiquinquirá deja un hombre muerto y otro gravemente herido

La víctima fue identificada por las autoridades como José Alejandro Godoy Martínez, de 31 años de edad.

Según el reporte de la Policía, a eso de las 2:50 a. m., Godoy Martínez se encontraba en la terraza de una vivienda ubicada en la calle 81D Nro. 27-21, mientras departía con otras personas.

En ese momento, un sujeto que se movilizaba en una motocicleta bajó del vehículo portando un arma de fuego y corrió en dirección de este. Al percatarse de la situación, la víctima corrió hacia el interior de la residencia.

Sin embargo, el agresor lo persiguió e ingresó al inmueble, para luego tirotearlo dentro del baño, causándole la muerte casi que en el acto.

EL HERALDO conoció que la víctima registraba una anotación judicial por el delito de violencia intrafamiliar.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero del agresor y lograr esclarecer los móviles del crimen.